Alexandra Ungureanu & "Crush" vor reveni în atenţia publicului larg, începînd cu luna aprilie, cînd artiştii îşi doresc să lanseze cel de-al doilea material discografic. Primul extras pe single, care va promova albumul, se intitulează "Lumea mea" şi va apărea pe piaţă în curînd. Materialul discografic va conţine zece piese dintre care două cover-uri, unul după “Who Wants To Live Forever” al trupei "Queen" şi cel de-al doilea, după piesa Nicolei “Don't Breake My Heart”, cu care aceasta s-a clasat pe locul 10 la finala Eurovision din 2003. Alexandra, Sorin şi Radu au şi un featuring cu Marius de la "Akcent", prima colaborare de acest gen a celor trei.

Piesa “Lumea mea” beneficiază deja de un videoclip. “L-am filmat încă din ianuarie, însă abia de săptămîna viitoare va rula pe canalele de specialitate. Dacă, în 2005, am debutat în formula Alexandra Ungureanu & Crush, anul acesta trebuie să ne menţinem în top cu noul album. CD-ul va apărea, cel mai probabil, în luna aprilie şi este compus în totalitate de Radu şi Sorin”, a declarat Alexandra Ungureanu.

Alexandra a devenit în anul 2001 membră a band-ului "7th Heaven", trupa de acompaniament a Paulei Seling, cu care a colaborat timp de trei ani ca backing vocals. În acelaşi timp, Alexandra şi-a pus vocea pe piese ca “Emoţii” ("Sistem"), “Dragostea mea” ("Holograf"), “Beijou la la” ("Morandi") sau "Lumea visează" ("UNU"). În toamna lui 2005, interpreta s-a alăturat celor doi membri ai trupei "Crush", Radu şi Sorin, pentru un proiect ce s-a concretizat cu un prim album intitulat “Crush + Alexandra Ungureanu”', care a fost lansat în 2005.