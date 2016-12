Alexandrei Stan nu-i place sportul

Tânăra cântăreaţă constănţeancă Alexandra Stan, una dintre cele mai de succes soliste autohtone pe plan internaţional, a devenit, totodată, şi un adevărat sex-simbol al momentului, fiind apreciată pentru frumuseţea ei atât de către fani, cât şi de fanele din întreaga lume. Cu toate acestea, artista nu obişnuieşte să recurgă la istovitoarele exerciţii la sală, pentru a-şi menţine tonusul. Ea a mărturisit că sportul nu este una din pasiunile sale, pentru că este o persoană mult prea comodă pentru a face mişcare în mod regulat.

„Nu am avut niciodată probleme cu greutatea. De un an sau doi, am început să asimilez mai repede. Dacă mănânc haotic, încep să pun pe mine, dar nu am probleme. În momentul acesta, sunt foarte mulţumită de cum arăt, dar aş vrea să mai slăbesc puţin, în zona abdomenului. Nu sunt destul de motivată acum, dar cred că după ce voi face un copil, îmi voi schimba ritmul de viaţă şi voi merge la sală”, a declarat Alexandra Stan.

Programul solicitant, care necesită prezenţa ei îndelungată pe scenă şi în studio, pare să-i fi pus câteva probleme artistei, după ce, săptămâna trecută, a fost internată la o clinică din Turcia, în timp ce se afla în turneu, fapt care i-a îngrijorat puţin pe fani, deoarece nu a fost anunţat şi un diagnostic. Artista a clarificat, în scurt timp, situaţia, oferind lămuriri pe pagina ei oficială de Facebook, unde a scris că a fost vorba doar despre o „cădere de calciu”.