"Alexandrion Party" în "No Problem"

Clubul constănţean "No Problem" nu îşi schimbă renumele pe care îl are în realizarea celor mai incendiare petreceri din oraş. Dacă week-end-ul trecut a fost "Punch Party", unde "vedetele" serii erau fetele, care primeau o băutură gratis, sîmbătă seară, tinerii amatori de distracţii nocturne se pot duce la "Alexandrion Party". Această petrecere va fi una plină de surprize pentru cei care vor prefera distracţia într-un club select. Week-end-ul viitor, "No Problem" va organiza balul tuturor liceelor, alături de Universitatea "Ovidius", o altă petrecre care se va termina tîrziu în noapte. Invitaţii balului rămîn, încă, o surpriză.