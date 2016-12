Alexandru Buzbuchi a impresionat la debutul în Liga 1

Victoria Viitorului Constanţa de la Cluj-Napoca, cu CFR Cluj, scor 1-0, în etapa a 12-a a Ligii 1 la fotbal, s-a datorat în special disciplinei tactice şi modului curajos în care tinerii jucători constănţeni au abordat meciul împotriva campioanei en titre. Un mare merit în obţinerea celor trei puncte îl are însă Alexandru Buzbuchi, un adevărat “înger păzitor” între buturile trupei pregătite de Cătălin Anghel. Sigur în intervenţii, prompt la ieşirile pe centrări şi cu reflexe care te duc cu gândul la portarii de handbal, “Buzu” a făcut un meci cu adevărat mare în Gruia, chiar dacă i-a avut în faţă pe Bastos, Sougou, Bjelanovic sau Kapetanos. Nu a avut deloc o partidă uşoară, dar a găsit mereu soluţiile ideale de a-şi salva echipa de la goluri ca şi făcute. Evoluţia lui Buzbuchi a fost cu atât mai încântătoare cu cât se afla la doar primul său meci în Liga 1! Mai mult chiar, constănţeanul în vârstă de numai 19 ani - pe care îi va împlini pe 31 octombrie - nu mai disputase înainte nicio partidă nici măcar în liga secundă!!! Singurele prezenţe ale sale la echipa de seniori au avut loc în liga a 3-a, în doar două rânduri, când a bifat 20 de minute în primul joc şi alte 90 de minute într-o altă partidă şi în acest an într-un meci din Cupa României. La Cluj-Napoca, constănţeanul a profitat la maximum de şansa oferită de Cătălin Anghel şi a devenit favorit pentru postul de titular în poarta Viitorului.

„A fost greu, am avut emoţii pentru că nu mai jucasem în campionat decât în liga a treia, dar trebuia să-mi ajut echipa. Ştiam că asta este datoria mea. Ştiam că va fi o partidă dificilă, dar am avut încredere în mine. Sunt foarte fericit că am câştigat trei puncte foarte importante şi că evoluţia mea a contribuit la acest lucru. Sper să pot evolua cât mai mult de acum încolo. Doar aşa pot creşte şi pot căpăta şi mai multă încredere”, a declarat jucătorul crescut la Palatul Copiilor de antrenorul Adrian Mateescu. „Vreau să-i mulţumesc şi lui Andrei (n.r.: Cosmin Andrei Vâtcă) pentru că mereu mă încurajează şi mă ajută cu sfaturi. Este un portar cu mare experienţă şi îl respect foarte mult. Mulţumesc şi antrenorilor care au fost alături de mine, Sorin Colceag, Emil Dobre, pentru că m-au ajutat că cresc ca sportiv”, a mai spus Buzbuchi.

AŞTEAPTĂ REVENIREA LA LOT. Alexandru Buzbuchi ar urma să revină la lotul naţional în luna decembrie, când îi va expira suspendarea de şase luni, în aceeaşi situaţie fiind şi Gabriel Iancu. „Sper ca evoluţiile să ne readucă pe amândoi la lotul naţional. Vrem să dovedim în continuare că suntem capabili de a juca tot mai bine. Momentan mă gândesc însă să-mi pot ajuta cât mai mult echipa. Dacă voi avea prestaţii bune în continuare, atunci, cu siguranţă, vor fi cluburi interesate de mine, dar acum gândul meu este doar la Viitorul“, a mai spus Buzbuchi. Tânărul goalkeeper al Viitorului este un simpatizant al portarului de la Manchester United, David de Gea (22 ani). Cota lui Alexandru Buzbuchi conform transfermarkt.co.uk este de 175.000 euro.