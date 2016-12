Alexandru Ciucu se şcoleşte la Hollywood

Designerul Alexandru Ciucu, soţul cântăreţei Alina Sorescu, a decis ca, în paralel cu activitatea de designer de costume masculine şi feminine, să se specializeze în domeniul cinematografei. În acest sens, el a plecat la Hollywood pentru a se înscrie la una dintre cele mai bune şcoli de profil din Cetatea Filmului, New York Film Academy. Alexandru va urma cursuri de actorie şi de film making, incluzând specializări în scenariu, regie, producţie şi marketing de film.

„Vreau să învăţ de la cei mai buni din branşă, de aceea am ales ca destinaţie Hollywood-ul. Filmul îţi permite să comunici mult mai bine emoţiile şi experienţele pe care vrei să le împărtăşeşti celorlalţi. Am câteva idei de scenariu care cred că vor aduce o nouă percepţie asupra filmului românesc. Consider că împletirea fashion-ului cu cinematografia mă va împlini profesional”, a declarat designerul.