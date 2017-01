Alexandru Șimicu, impresionat de handbalul din Bundesliga

Sezonul 2013-2014 a fost cel mai bun din cariera internaționalului Alexandru Șimicu. Interul stânga de 2,02 m și 103 kg a fost desemnat, la finele anului 2013, cel mai bun handbalist român, apoi a cucerit, în 2014, un nou titlu de campion și o nouă Cupă a României cu HCM Constanța. În plus, în Cupa EHF a reușit, anul trecut, alături de formația constănțeană, să ajungă până în Final Four-ul competiției, întrecere pe care a încheiat-o pe locul secund în clasamentul golgheterilor, cu 66 de reușite. A fost, cu siguranță, unul dintre motivele pentru care în luna august a anului trecut a semnat cu fosta câștigătoare a Ligii Campionilor din 2013, HSV Hamburg. „A fost un an 2014 perfect, în care nu îmi puteam dori mai mult. Poate doar să câștig Final Four-ul cu HCM“, a spus Șimicu.

O ALTĂ CULTURĂ PENTRU HANDBAL

Prezent, luni seară, la reunirea HCM-ului, pentru a-și saluta foștii colegi, Alexandru Șimicu a vorbit despre experiența în cel mai puternic campionat din lume. „Am trecut pe la Constanța cu fratele meu (n.r. - Claudiu Șimicu) și am dorit să-mi văd foștii colegi, chiar dacă vorbim cam de două ori pe săptămână. Îmi face mare plăcere să revin în sala unde am petrecut niște ani frumoși și pot spune că am foarte multe amintiri frumoase de aici. La Hamburg este o altă lume când ne referim la handbal. La sală parcă ai fi în NBA, la fiecare meci fiind între șapte și 13 mii de spectatori. Ultimul meci, spre exemplu, l-am disputat cu sala închisă (n.r. - „O2 Arena“ are o capacitate de 16.000 locuri). O altă cultură pentru handbal, iar ce îmi place cel mai mult este că oamenii te fac să te simți apreciat. Te simți un sportiv adevărat. Sunt condiții foarte bune și îmi doresc să încheiem campionatul între primele cinci formații. Bugetele sunt cel puțin duble față de cele mai mari bugete din România. Practic, ți se oferă totul. Ca jucător, trebuie doar să te antrenezi”, a declarat “uriașul” timișorean.

SPERĂ SĂ CONTINUE ÎN GERMANIA

Deși, la 26 de ani, Șimicu a acumulat multă experiență, atât în Cupele Europene, cu HCM Constanța, cât și la lotul național al României, în cele șase luni în Bundesliga a trebuit să învețe și alte lucruri pentru a se adapta cât mai rapid. „Se joacă în mare viteză. Tocmai de aceea se și înscriu foarte multe goluri în toate meciurile. Apărările sunt puternice și am învățat stiluri diferite. În România mă apăram cu pivotul în fața mea, dar acum am învățat să mă apăr cu pivotul în spatele meu, pentru că toți pivoții sunt foarte mari și puternici și, dacă prind mingea, scot cel puțin un șapte metri. M-am acomodat și sunt bucuros că sunt unul dintre favoriții publicului. După fiecare meci, oamenii te așteaptă și îți oferă câte o mică atenție: o cărticică unde găsești ce poți face în oraș, o ciocolată... Este plăcerea lor de a sta de vorbă cu tine, de a-ți pune întrebări și aceste lucruri te fac să te simți apreciat. Mă bucur că am putut ajunge acolo și sper să mai ajungă și alți jucători români în Germania”, își dorește internaționalul român. Contractul său cu HSV Hamburg se încheie în vara acestui an, când ar urma să plece în Franța, la Saint Raphael (n.r. - echipă cu care a semnat deja și portarul Mihai Popescu), dar Șimicu speră să mai continue în Germania. „Mi-ar plăcea să rămân în Bundesliga, dar nu aș spune „nu“ și unei noi provocări dintr-o altă țară, unde aș putea cunoaște de asemenea o altă cultură despre handbal. Saint Raphael merge bine, este pe locul al doilea în clasament și are pretenții mari în campionat. În plus, aș putea fi din nou coleg cu Mihai Popescu”, a mai spus actualul “tunar” al lui HSV Hamburg.