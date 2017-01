Algele au „atacat” Mamaia

Aşa cum plantele de leac au perioadele lor optime de cules, şi algele de pe plaja din Mamaia pot fi adunate doar… după lăsarea întunericului. Aceasta este explicaţia reprezentanţilor Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL) la întrebarea cînd vor fi adunate mormanele încă nemirositoare de alge, ce întinează linia ţărmului pe aproape toată lungimea celei mai populate staţiuni de pe litoralul românesc. Astfel, duminică, cînd în Mamaia erau multe zeci de mii de turişti care plătiseră să facă plajă, algele tronau fără sfială în bătaia soarelui, într-un strat destul de consistent pe nisipul pentru care, dacă nu este afînat şi curăţat, operatorii de plaje plătesc amenzi zdravene. Reprezentanţii DADL au declarat că, după plecarea turiştilor de pe plajă se va interveni pentru ecologizarea şi strîngerea algelor aflate pe mal. Cît despre cele din apă - unde suratele celor de pe mal formau, duminică, un covor de vreo cel puţin doi metri înspre larg - ele… vor rămîne acolo, urmînd a fi aduse pe mal de cel mai mic val! Drept urmare a acestui fapt, ambiţiile DADL întru curăţirea plajei par desprinse din mitologia greacă. Dacă Sisif ar fi avut de adunat, în fiecare zi, cîteva tone de alge pentru ca apoi, în ziua următoare, să o ia de la capăt, şi asta timp de… un sezon întreg, este posibil ca acesta să fi renunţat la rolul lui în legendă. Directorul DADL, Gheorghe Babu, promitea ca soluţie pentru problema de fiecare an a algelor, un contract cu o companie farmaceutică franceză, care ar fi avut nevoie de alge ca materie primă pentru produse cosmetice şi medicamentoase. Soluţia a rămas, şi în acest an, la stadiul de idee. Între timp, turiştii care vor să intre în apa mării trebuie să treacă printr-o probă grea, încercînd să-şi învingă greaţa şi teama, căci stratul de alge poate ascunde multe. Singurii care par că nu au nicio problemă sînt copiii care se joacă cu algele ca şi cu nisipul. DADL a explicat că nu dispune de echipamentele necesare adunării algelor din apă, dar că algele vor fi strînse de pe plajă, în condiţiile în care, în acest sezon, situaţia nu este (încă) atît de tragică cum a fost în alţi ani cînd, pe zi, erau strînse de pe plaje mii de tone de alge. No comment!