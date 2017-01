Algele şi scoicile sufocă litoralul sudic

Litoralul din sud arată ca după război. Craterelor şi bălţilor din mijlocul plajelor li se alătură mormanele de scoici moarte şi alge urît mirositoare aduse de furtuna de zilele trecute. Dacă pe plaja din Saturn copiii turiştilor se pot scălda liniştiţi în bălţile cu apă stătută adunată pe plajă în urma ploilor torenţiale, pe care, nici după aproape o săptămînă, echipele Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL) nu le-au drenat, pe plaja din Jupiter, wolla DADL nivelează nisipul printre turiştii care încearcă să facă o baie în mare. Cel mai grav este că aceste maşini de mare tonaj pot accidenta în orice moment amatorii de băi în mare, pe lîngă care trec la... milimetru. “Este de neconceput aşa ceva. Au îngrădit cu bandă galbenă tot malul şi nu mai putem să ajungem la apă. În cazul în care trecem de această bandă ne poate lovi în orice moment escavatorul care nivelează nisipul. Să facă treceri de pietoni şi aici, ca pe bulevard! Noi am venit la mare pentru ca să ne relaxăm, nu ca să ne enervăm pe fondul zgomotului produs de aceste utilaje. De ce nu lucrează noaptea?”, a spus, foarte supărată, Irina Gheorghiţă, o turistă din Baia Mare. În momentul în care am încercat să vorbim cu angajatul DADL despre faptul că pune viaţa turiştilor în pericol, acesta ne-a spus, vizibil iritat, că zona este semnalizată cu bandă galbenă şi că el nu poate să atragă atenţia fiecărui turist în parte, dînd de înţeles că turiştii se apropie de apă pe propria responsabilitate. Faptul că wolla DADL este un adevărat pericol pentru turişti ni s-a confirmat şi nouă în cele cîteva minute în care am stat pe plaja din Jupiter, timp în care mai mulţi turişti, printre care şi mai mulţi copii, au fost cît pe ce să fie loviţi de utilajul DADL. Cu toate acestea, şoferul wollei nu părea să fie îngrijorat de acest aspect, continîndu-şi nestingherit treaba.

Revenind la algele intrate în putrefacţie care au împînzit tot litoralul sudic, acestea au acaparat atît plajele, cît şi apa, scăldatul pe anumite perimetere fiind, pur şi simplu, imposibil. “Am venit de două zile la mare, dar nu am avut curaj să intru în apă. Şi pe plajă abia stăm din cauza mirosului. Regretăm că am venit la mare în România”, a spus Gabriel Ivanciuc, un turist din Galaţi. Peisajul dezolant este completat de grămezile de scoici moarte aduse de valuri şi care, aşa cum atrăgeam atenţia şi în numărul de ieri al cotidianului “Telegraf”, îi împiedică pe turişti să meargă desculţi pe plajă întrucît riscă în orice moment să se rănească serios. La fel de periculoase pentru sănătatea turiştilor sînt şi bălţile de pe plaje, mai ales că acestea reprezintă un punct de “atracţie” important pentru copiii turiştilor, care, uneori îndrumaţi de părinţi, se scaldă aici, deoarece apa este mult mai caldă decît cea din mare. În aceste bălţi insalubre, în care apa stă la temperaturi ridicate de mai multe zile, copiii se pot îmbolnăvi de conjunctivită sau de diverse boli dermatologice, fapt care nu pare de interes pentru DADL, întrucît nu face nimic pentru ca acestea să dispară de pe plajă.

Într-un comunicat de presă remis ieri de DADL se arată că “pe tot sectorul sudic, de la Olimp la 2 Mai, se intervine manual şi mecanizat pentru remedierea efectelor furtunilor din ultimele zile. Se execută lucrari de încărcare, transport şi neutralizare a algelor depuse la mal şi se acţionează cu echipe de muncitori, care totalizează 50 de persoane.” În plus, purtătorul de cuvînt al DADL, Cătălin Anton, susţine că pe plajă acţionează patru wolle, trei tractoare cu remorcă, 12 autobasculante de 16 tone şi un încărcător fadromă şi că, în cursul nopţii, se intervine mecanizat la ridicarea algelor şi la executarea lucrărilor de afînare şi ecologizare a stratului de nisip. Cu toate acestea, noi nu am întîlnit ieri pe plajele din litoralul sudic decît trei utilaje ale DADL, dintre care doar unul în funcţiune. Incapacitatea DADL de a face faţă asigurării curăţeniei pe plaje a fost recunoscută, în urmă nu cu mult timp, chiar de către directorul instituţiei, Ionel Manafu. Prin urmare, este posibil să mai treacă alte multe zile pînă cînd "nenumăratele" utilaje şi echipe ale DADL vor reuşi să strîngă algele şi scoicile de pe malul mării.