Ali Campbell, alături de nouă muzicieni de excepţie

Legendara voce a grupului UB40, Ali Campbell, va concerta în România împreună cu o trupă formată din nouă muzicieni de excepţie, care s-au remarcat, de-a lungul timpului, alături de stele ale muzicii internaţionale. Evenimentul va avea loc pe data de 16 iunie, la Sala Palatului din capitală, începând cu ora 20.00.

Astfel, trombonistul Jake Jacas a colaborat cu Sade, Dawn Penn, UB40, Gloria Estefan, Finley Quaye şi Phil Collins. Chitaristul Winston Delandro i-a însoţit în turnee pe Jonny Nash, Eric Clapton şi Mica Paris. Bateristul Paul Slowley a lucrat cu Aswad, Moloko, Massive Attack şi Sade. Între cele mai importante nume cu care a cântat cel de-al doilea clăpar al trupei, Michael Martin, se numără Aswad, Ziggy Marley şi Maxi Priest. Trompetistul Colin Graham a urcat pe scenă alături de Shaggy, Maxi Priest şi Jamiroquai.

Ali Campbell şi-a părăsit colegii de la UB40 în 2008, după mai bine de 30 de ani petrecuţi împreună şi 70 de milioane de albume vândute în întreaga lume. La scurt timp, l-a urmat şi Michael Virtue, clăparul trupei, care îl însoţeşte, şi astăzi, în turneele sale. El le va oferi celor prezenţi la spectacolul său un recital de 90 de minute, compus în proporţie de aproape 90% din piese UB40. Din repertoriul de concert nu vor lipsi hit-urile „One in Ten”, „Red, Red Wine”, „Don’t Break My Heart” sau „Can’t Help Falling In Love”, alături de câteva piese de pe albumele sale solo, „Flying High” şi „Great British Songs”.

Fondurile obţinute în urma vânzărilor de bilete de la show-ul din Bucureşti, precum şi a donaţiilor făcute de diverse companii vor fi folosite exclusiv pentru susţinerea proiectelor FARA, o fundaţie de caritate care îşi desfăşoară activitatea sub înaltul patronaj al HRH Prinţul de Wales, al actriţei Nicole Kidman şi al Prinţesei Marina Sturdza.

Biletele pot fi procurate din magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas sau Cărtureşti şi online, pe www.eventim.ro, la preţul: 70, 100, 140, 180 şi 220 lei.