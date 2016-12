Ali Campbell (ex-UB40) cântă pentru copiii săraci din România

Pentru că România este una dintre cele mai sărace ţări din Europa - conform Eurochild, unul din trei minori trăieşte sub limita sărăciei - Ali Campbell, legendara voce a grupului UB40, va susţine un concert la Sala Palatului din capitală, pe 16 iunie, în sprijinul copiilor săraci, abandonaţi sau cu dizabilităţi. Evenimentul este organizat de FARA, o asociaţie de binefacere care îşi desfăşoară activitatea sub înaltul patronaj al Prinţului de Wales, al actriţei Nicole Kidman şi al Prinţesei Marina Sturdza.

Fostul component al trupei UB40, Ali Campbell, are una dintre cele mai distinctive şi recognoscibile voci din Marea Britanie. Ca solist al celebrei trupe amintite, a vândut peste 60 de millioane de discuri în toată lumea, având patru hit-uri la nivel mondial şi peste 40 de single-uri care au intrat în Top 40 Marea Britanie. Campbell a lansat 24 de albume de studio, câştigând premiul Ivor Novello pentru „realizări pe plan Internaţional”. Piese precum “One In Ten”, “Red Red Wine”, “Don’t Break My Heart” şi “Can’t Help Falling In Love” au fost fredonate de două generaţii. În această perioadă, artistul este în turneu cu noua sa trupă şi continuă să încânte publicul şi cu piesele noi de pe ultimele sale albume.

Concertul de la Bucureşti, din data de 16 iunie, va avea loc de la ora 20.00, iar biletele au preţurile de 70, 100, 140, 180 şi 220 lei. Acestea se vor pune în vânzare începând de astăzi şi vor putea fi achiziţionate din magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas, Cărtureşti sau de pe www.eventim.ro.