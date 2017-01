Alianţă politică PSD + PC

Protocolul politic de colaborare semnat, ieri, între PSD şi PC, are ca scop cîştigarea alegerilor parlamentare. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat că alianţa vizează impunerea unui premier PSD şi sprijin din partea PC pentru candidatul social-democrat la Preşedinţie. În protocolul realizat nu se specifică acordarea anumitor poziţii ministeriale pentru reprezentanţii PC şi niciun raport de forţe. „Este, pur şi simplu, scopul comun de a cîştiga alegerile\", a arătat liderul PSD. El a mai spus că, faţă de fostul acord dintre social-dmeocraţi şi conservatori, care nu a fost înscris la tribunal, acum este vorba despre o alianţă politică. \"O alianţă electorală este ceva, o alianţă politică reprezintă un alt nivel de colaborare\", a adăugat Geoană, precizînd că alianţa va fi înregistrată din punct de vedere juridic în cîteva săptămîni. Liderul PSD a spus că niciun acord nu este \"o poliţă de asigurare\" absolută şi că la colaborarea precedentă a existat \"un caz de calamitate, care era Traian Băsescu\". \"Dacă ai încredere în Traian Băsescu şi dai mîna cu el, poţi să fii sigur că a doua zi rămîi fără deget sau fără mînă. PC probabil a fost şantajat de Traian Băsescu să vină atunci la putere şi apoi a fost damnat de Traian Băsescu\", a adăugat Geoană. El a arătat că Băsescu este cel vinovat pentru că a schimbat rezultatele alegerilor din 2004 şi nu colaborarea cu PC. \"Am învăţat din această lecţie. Dacă aveam o înţelegere ca cea de astăzi, probabileram la adăpost. Este o chestiune de mai multă seriozitate şi la noi, şi la PC, şi sîntem absolut convinşi că vom rămîne împreună\", a spus liderul PSD. La rîndul său, preşedintele PC, Daniela Popa, a precizat că, în 2004, între cele două partide s-a mai realizat o alianţă electorală, însă neînscrisă la tribunal, dar acum este vorba de o alianţă politică ce va fi înregistrată juridic. \"Au existat probleme între PC şi PSD, dar am dovedit că putem colabora şi că avem viziuni convergenţiale\", a adăugat ea. Protocolul alianţei politice PSD+PC va fi înscris la tribunal în termen de 15 zile. Ea a menţionat că protocolul prevede structuri de conducere comune, o delegaţie permanentă naţională formată din şapte membri din fiecare partid şi un colegiu al preşedinţilor, format din preşedinţii partidelor şi un membru al fiecărei formaţiuni. Alianţa PSD+PC va avea drept semn electoral trei boboci de trandafir, iar dedesubt, denumirea prescurtată a celor două partide.