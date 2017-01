Alianţa PSD+PC a cîştigat alegerile

Alianţa PSD+PC a obţinut 34,16% din voturi, urmată de PD-L, cu 33,57%, şi de PNL, cu 18,74%, după centralizarea tuturor voturilor din secţii la nivel naţional, pentru Senat, a anunţat ieri purtătorul de cuvînt al Biroului Electoral Central (BEC), Marian Muhuleţ, Potrivit rezultatelor finale pentru Senat, pragul electoral a fost depăşit şi de UDMR, care a obţinut 6,39% din voturi. Marian Muhuleţ a menţionat că celelalte formaţiuni politice s-au situat sub pragul electoral de 5%, astfel că nu vor intra în Parlament. După centralizarea voturilor din toate secţiile de votare, la nivel naţional, pentru Camera Deputaţilor, Alianţa PSD+PC a obţinut 33,09% din voturi, urmată de PDL, cu 32,36%, PNL, cu 18,57%, şi UDMR, cu 6,17%, potrivit purtătorului de cuvînt al BEC. Marian Muhuleţ a menţionat că celelalte formaţiuni politice s-au situat sub pragul electoral de 5%, astfel că nu vor intra în Parlament. În urma rezultatelor finale anunţate de BEC, Alianţa PSD+PC, PD-L, PNL, UDMR şi reprezentanţii minorităţilor vor alcătui noul Parlament.

PD-L are cele mai multe mandate de parlamentari

Algoritmul de repartizare a voturilor a stabilit o premieră, prin faptul că, deşi Alianţa PSD+PC a fost declarată de BEC drept cîştigătoare a alegerilor în urma procentelor obţinute, atît în Camera Deputaţilor cît şi în Senat, PD-L a reuşit să obţină mai multe mandate de deputaţi şi senatori. Astfel, PD-L are trei mandate de parlamentar în plus faţă PSD+PC, două de senator şi unul de deputat. Acestea sînt datele oficiale prezentate, ieri, de Biroul Electoral Central, după confruntarea mandatelor repartizate în prima etapă cu cele repartizate de BEC la nivel naţional. Potrivit datelor oficiale ale BEC, la Camera Deputaţilor, PD-L a obţinut 115 mandate, PSD+PC - 114 mandate, PNL - 65 de mandate, iar UDMR - 22 de mandate. O altă anomalie stabilită de acest vot uninominal este aceea că, potrivit datelor BEC, Camera Deputaţilor va avea 316 deputaţi, nu 315, cum se stabilise iniţial. La Senat, în urma repartizării mandatelor la nivel naţional, PD-L a obţinut 51 de mandate, PSD+PC, 49 de mandate, PNL, 28, iar UDMR, 9 mandate. În aceste condiţii, PD-L cumulează, la Senat şi la Camera Deputaţilor, 166 de mandate de parlamentar, cu trei mai multe decît PSD+PC, care are 163 de mandate. PNL are 93 de mandate în Parlament, iar UDMR, 31 de mandate în Parlament.