Alianţa PSD-UNPR-PC, înregistrată la BEC

În România politică a anului 2014 încă ne cramponăm de denumirile unor alianţe politice care au existat prin anii ’90. Vorbim despre USD, despre care reprezentanţii Biroului Electoral Central (BEC) spun că nu poate avea aceeaşi denumire ca fosta alianţă politică folosită la alegerile din 1996 pentru Parlament. A fost, am putea spune, un prim test dat de Traian Băsescu noii alianţe dintre PSD, UNPR şi PC. Din fericire, niciunul dintre liderii celor trei partide amintite mai sus nu şi-a smuls părul din cap. Au acceptat observaţia BEC şi au mers cu o nouă formulă: Alianţa PSD-UNPR-PC, care a şi fost înregistrată. A fost un mic moment când putea izbucni un mic scandal între două dintre cele trei partide semnatare ale alianţei politice. Marţi, înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, Victor Ponta declara că, pentru alegerile europarlamentare, candidaţii celor trei partide vor merge în campanie sub sigla PSD. Imediat, preşedintele PC, Daniel Constantin, spunea că o astfel de variantă este greu de crezut că poate fi luată în calcul. „Nu cred că avem nevoie acum de un război al orgoliilor. Sunt destule persoane care pot fi nemulţumite de o eventuală candidatură sub sigla PSD. Mai analizăm”, spunea Constantin. Analiza s-a făcut şi, pentru că nu s-a găsit o formulă mulţumitoare, s-a decis varianta Alianţa PSD-UNPR-PC. Astfel, problema a fost rezolvată din punct de vedere politic.