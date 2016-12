Alianţe otrăvite

Sorin Andrei este noul preşedinte al PNL Mangalia. Fără a-i diminua, într-un fel sau altul, meritele personale, nu pot să nu remarc un lucru. Rămas singur în cursa electorală, domnul Andrei a avut o şansă dintr-o mie. A fost beneficiarul direct al sacrificării pe altarul politichiei a lui Viorel Oleniuc, fostul lider al liberalilor mangalioţi. Ceva s-a întâmplat în zilele de dinaintea alegerilor. La un moment dat, stând de vorbă cu Sorin Andrei, am sesizat că vrea să facă pasul înapoi. Celălalt contracandidat, Sorin Mihai, dispăruse deja în ceaţă! Culmea, după ce, în vara anului trecut, îşi umflase muşchii la adresa conducerii de partid! Nu ştiu dacă Oleniuc a abandonat de bună voie şi nesilit de nimeni cursa pentru un nou mandat. Din punct de vedere al capitalului electoral, stătea foarte bine şi, ca atare, în acest context, nu cred că ar fi avut adversari pe măsură. De altfel, sunt convins că decizia lui Andrei de a merge mai departe a depins, în mare măsură, de abandonul (forţat?) al lui Viorel Oleniuc. Întâmplător sau nu, cu puţin timp înainte de ziua alegerilor, fostul preşedinte al PNL Mangalia s-a numărat printre protagoniştii scandalului generat de aprobarea în Consiliul Local a bugetului pe anul 2010. Trimis oarecum la înaintare, domnia sa nu a mai beneficiat, ca în alte situaţii de acest gen, de susţinerea mediatică a deputatului Iorguş, ceea ce a dat naştere la numeroase comentarii. Într-un fel, pentru amatorii de simbolistică, episodul cu pricina a prefaţat deznodământul alegerilor pentru şefia PNL Mangalia. Era evident că ceva a dereglat întreg mecanismul pedelisto-liberal de pe plan local, care, ani de-a rândul, a funcţionat ireproşabil… În timpul campaniei sale electorale pentru preşedinţia PNL Mangalia, Sorin Andrei s-a răstit de mai multe ori la cei care, spunea domnia sa, au contribuit la pierderea identităţii partidului pe plan local. În vară, când se simţea mult mai în largul său, a fost de-a dreptul incisiv pe această temă, criticând la scenă deschisă slugărnicia celor care se află în solda unor politicieni fără nicio legătură doctrinară sau de altă culoare cu PNL. La o discuţie între patru ochi, l-am întrebat dacă este vorba de Zanfir Iorguş. Nu am primit un răspuns clar, dar am înţeles ceea ce era de înţeles… Înainte de a fi ales, Sorin Andrei a mai făcut o declaraţie incendiară, motiv pentru care am fost convins că nu va aduna prea multe voturi… Citez: \"PNL Mangalia nu va semna niciun fel de protocol sau alianţă la nivel local cu niciun alt partid”. Cum sunt convins că Sorin Andrei nu este un naiv, înclin să cred că avem de-a face cu o declaraţie politică şi atât. Istoria anilor trecuţi a demonstrat că, la Mangalia, anumite partide, printre care şi PNL, acţionează sub o comandă unică şi influentă, domnul Andrei ştie despre ce vorbesc, fără a se semna vreun protocol. În funcţie de anumite priorităţi, se pun bazele unor alianţe de conjunctură, aşa cum s-a întâmplat şi înainte de izbucnirea conflictului care a paralizat activitatea Consiliului Local. Chiar dacă nu a semnat niciun protocol, PNL susţine aceeaşi cauză ca şi PC, PRM (!!) şi PD-L, ţinta principală constituind-o primarul Tusac. Nu am auzit ca domnul Andrei să fi amendat, de când a trecut la şefia PNL Mangalia, această alianţă, pentru că despre asta este vorba! Ca politician, domnia sa se află în faţa unui mare examen. El trebuie să dovedească, într-un timp foarte scurt, că, în privinţa promisiunilor făcute, nu l-a luat gura pe dinainte. Dacă reuşeşte, va fi un adversar redutabil pentru deputatul Iorguş. Ca să capete acest statut, e musai să fie ajutat şi de conducerea judeţeană a PNL. Până acum, domnii de la acest nivel au închis ochii în privinţa situaţiei create în organizaţia municipală Mangalia.