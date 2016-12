Alibec rămâne sub comanda lui Mourinho

După ce a jucat alături de Cristian Chivu în amicalul cu Al-Hilal în tricoul lui Internazionale Milano, Denis Alibec a mai primit o veste bună. Transferat de la FC Farul în această vară, contra sumei de 800.000 de euro, atacantul care împlineşte 19 ani chiar astăzi are şanse mari să fie păstrat în lotul primei echipe a campioanei Italiei. Internaţionalul de tineret a fost anunţat oficial că se va pregăti în continuare sub comanda antrenorului Jose Mourinho, profitând astfel de criza din ofensiva grupării milaneze, declanşată de plecarea lui Samuel Eto’o la Cupa Africii pe Naţiuni. „A fost prima dată când m-am aflat în teren în acelaşi timp cu Cristi Chivu. Am avut câteva ocazii bune de a înscrie, cea mai mare printr-un şut cu stângul, apărat de portar. La final, Mourinho m-a felicitat. Mai multe nu mi-a spus, pentru că aşa este el. Nu prea te laudă, te lasă să munceşti”, a povestit Alibec, care a făcut schimb de tricouri cu Mirel Rădoi, după partida câştigată cu 1-0 în faţa arabilor de la Al-Hilal. „Cred că voi rămâne aici, mai ales pentru că Samuel Eto’o pleacă la Cupa Africii, iar Pandev, noua achiziţie, nu va fi folosit imediat”, a adăugat atacantul constănţean.