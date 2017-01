Alibec revine cu Poli Iaşi

După ce a suferit o entorsă la genunchi în meciul cu U. Craiova, din etapa a 20-a a Ligii I, în urmă cu două săptămîni, Denis Alibec va fi apt pentru partida cu Poli Iaşi, programată vineri, 3 aprilie, în etapa a 22-a. Atacantul Farului a revenit la antrenamente alături de colegii săi, în cantonamentul pe care echipa pregătită de Ion Marin îl efectuează la Albena, în Bulgaria. Alibec a ratat însă convocarea la lotul naţional de tineret al României, unde gruparea de pe litoral are un singur reprezentant, Alexandru Măţel. Alţi doi jucători cu probleme medicale, Emil Nanu şi Branislav Vukomanovic, s-au pregătit ieri normal sub comanda lui “Săpăligă”. În schimb, Chico şi Fatai resimt în continuare dureri şi s-au antrenat separat, efectuînd doar alergări uşoare şi stretching. Altfel, oficialii constănţeni au căzut de acord cu cei de la Cerno More Varna ca meciul amical dintre cele două formaţii, programat sîmbătă, de la ora 11.00, să aibă loc la Varna.

Şi adversara Farului din etapa viitoare, Poli Iaşi, a reuşit să recupereze trei jucători care s-au confruntat cu probleme medicale, Andrej Pecnik, Romulus Miclea şi Iosif Kalai fiind apţi pentru jocul de la Constanţa, a anunţat Sorin Boca, preşedintele lui Poli. În schimb, oficialul ieşean a afirmat că portarul Cristian Brăneţ va efectua, luni, un nou control la Spitalul de Neurochirugie, în urma examenului urmînd a se stabili cînd îşi va putea relua antrenamentele.