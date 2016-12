Alice Cooper lansează albumul-tribut ”Dead, Drunk Friends”

Alice Cooper a pregătit un nou album-concept, ”Dead, Drunk Friends”, împreună cu câţiva prieteni faimoşi, printre care Dave Grohl, Johnny Depp şi Paul McCartney, sub numele Hollywood Vampires, potrivit nme.com.

Cu acest album de coveruri, Alice Cooper aduce un tribut grupului cu care obişnuia să consume alcool în anii '70, din care făceau parte, printre alţii, John Lennon, Keith Moon, Marc Bolan şi Harry Nilsson. ”Am decis să facem trupa asta şi să îi comemorăm pe toţi prietenii noştri băutori şi decedaţi. Toţi fraţii noştri mai mari au murit la 27 de ani. Jim Morrison - am fost în turneu cu The Doors - şi Jimi Hendrix au fost unii dintre cei mai buni prieteni ai noştri şi am băut cu oamenii ăştia”, a explicat Alice Cooper, pe numele său real Vincent Damon Furnier. ”Când am făcut filmul ”Dark Shadows”, cu Johnny Depp, am decis într-o noapte să mergem la Hundred Club şi să fim doar o trupă de bar. Având în vedere că ne-am simţit atât de bine cântând coveruri, am zis că am putea face un album în care să-i cinstim pe toţi prietenii noştri. Am început să-i numim şi lista a fost impresionantă. Am putut alege cântece şi am făcut un album. Aşadar, nu este un album Alice Cooper, ci unul Hollywood Vampires”, a completat rockerul în vârstă de 67 de ani.

Specializat în albume-concept, Alice Cooper a lansat primul disc solo în 1975, ”Welcome to My Nightmare”. I-au urmat ”The Last Temptation” din 1994, ”Brutal Planet” din 2000 şi ”Along Came a Spider” (2008), printre altele.