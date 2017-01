Alice Cooper revine în România

Unul dintre numele de legendă ale heavy-metalului, Alice Cooper, va concerta, în cursul acestei veri, în România. Evenimentul se va desfăşura pe data de 14 iunie, la Arenele Romane din capitală şi face parte din turneul “No More Mister Nice Guy: The Original Evil Returns” şi este prezentat de Jack Daniel’s Studio No. 7.

Pe numele său adevărat Vincent Damon Furnier, Alice Cooper şi-a început cariera muzicală la un concurs de talente, imitându-i, alături de colegii săi, pe membrii trupei The Beatles. Cu timpul, trupa a trecut printr-o serie de schimbări de componenţă şi de nume, lansând şapte albume, între 1969 şi 1973. Două dintre ele, “Billion Dollar Babies” şi “School’s Out” au ocupat primele locuri în topurile din Statele Unite şi Marea Britanie. În 1975, a debutat cu albumul solo “Welcome to My Nightmare“. Succesul acestuia a fost începutul unei legende a muzicii rock. Cu o carieră de aproape 50 de ani, 25 de albume de studio, opt albume live care au fost vândute în peste 50 de milioane de exemplare în toată lumea, Alice Cooper este unul dintre cei mai mari artişti ai lumii. După ce a fost inclus, anul acesta, în Rock and Roll Hall of Fame, artistul a declarat: „Este un sentiment incredibil… S-a spus despre trupa Alice Cooper că a revoluţionat experienţa rock-ului live - dacă e adevărat şi asta ne-a adus acest premiu, singurul lucru de spus ar fi că There’s no business like show business!“.

Preţul biletelor pentru concertul lui Alice Cooper variază în funcţie de perioada de cumpărare. Astfel, până pe 16 mai, acestea vor costa: Golden Ring - 136 lei, Tribună (cu loc) - 119 lei, Regular - 102 lei. După această dată, preţul se va majora cu 20 lei. Biletele sunt disponibile online, pe www.eventim.ro. Fanii artistului pot să îşi achiziţioneze pachete VIP, care nu includ însă biletele de acces la concert, ci doar o întâlnire cu vedeta, o fotografie şi autograf cu artistul, tricouri şi posibilitatea de a urca pe scenă în timpul show-ului şi multe alte privilegii. Preţul acestora este de 420 $ şi sunt disponibile pe alicecoopervip.com. Concertul de la Bucureşti este al doilea pe care artistul îl susţine în România, după ce, din 2007, în capitală, unde a cântat la B’Estival alături de Marilyn Manson, Wu-Tang Clan şi Pink.