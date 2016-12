Alicia Keys a căzut în timpul unui concert

Cântăreaţa americană Alicia Keys, care este însărcinată, şi-a speriat fanii, diva R&B căzând pe scenă sâmbătă, în timpul concertului pe care l-a susţinut în cadrul Essence Music Festival din New Orleans. Alicia Keys era unul dintre capetele de afiş ale ediţiei din acest an a festivalului, alături de Janet Jackson şi Mary J. Blige. Fanii cântăreţei s-au temut pentru sănătatea ei şi a fătului, după ce Alicia Keys a căzut pe scenă, pe spate, în timp ce interpreta piesa “Love Is Blind”. Alicia Keys, care purta în acel moment pantofi cu tocuri înalte, a refuzat însă ca acest incident să-i perturbe show-ul, s-a ridicat imediat şi s-a aşezat în faţa pianului pentru a continua piesa pe care o interpreta. O sursă din anturajul cântăreţei a declarat că nici viitoarea mamă, nici bebeluşul ei nu au fost răniţi în timpul acestui incident.

Acesta a fost unul dintre ultimele concerte pe care Alicia Keys le-a susţinut înainte de a face o pauză în carieră, cântăreaţa americană urmând să devină mamă, pentru prima oară, către sfârşitul anului. Alicia Keys, în vârstă de 29 de ani, este logodită cu rapperul şi producătorul muzical Swiss Beatz, în vârstă de 31 de ani, care mai are un fiu, din prima lui căsătorie. Potrivit presei americane, cei doi muzicieni se vor căsători în cadrul unei ceremonii private.

Alicia J. Augello-Cook, cunoscută sub numele de scenă Alicia Keys, a vândut peste 25 de milioane de albume şi a câştigat în repetate rânduri premii internaţionale de prestigiu, 11 premii Grammy, 11 premii Billboard şi trei American Music Awards.