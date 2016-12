Alicia Keys a născut al doilea copil

Cântăreaţa americană Alicia Keys şi soţul ei, producătorul muzical Swizz Beatz, au devenit părinţi pentru a doua oară, după ce artista americană a născut un băieţel. Bebeluşul s-a născut sâmbătă, pe 27 decembrie şi a primit numele Genesis Ali Dean. Swizz Beatz, în vârstă de 36 de ani şi Alicia Keys, de 33 de ani, s-au căsătorit pe 31 iulie 2010, în Corsica. Cei doi aveau deja împreună un fiu, Egypt Daoud Dean, care s-a născut pe 14 octombrie 2010. Producătorul muzical Swizz Beatz, al cărui nume real este Kaseem Dean, are alţi trei copii din relaţii anterioare.

Alicia J. Augello-Cook, cunoscută sub numele de Alicia Keys, este actriţă şi cântăreaţă americană de R&B, soul şi neo-soul. Albumul ei de debut, ”Songs In A Minor”, lansat în 2001, a propulsat-o pe artista americană la statutul de star internaţional. Alicia Keys a vândut peste 35 de milioane de albume şi peste 30 de milioane de single-uri şi a câştigat în repetate rânduri premii internaţionale de prestigiu - 15 Grammy, 10 Billboard Awards şi cinci American Music Awards. Cel mai recent album al ei, al cincilea din carieră, ”Girl on Fire”, a fost lansat pe 22 noiembrie 2012. Swizz Beatz a produs albume lansate de nume mari din muzica rap şi hip-hop, precum Chris Brown, Dr. Dre, DMX şi Kanye West.