Alicia Keys conduce topul nominalizărilor pentru American Music Awards

Cîntăreaţa americană de R&B a obţinut cinci nominalizări la American Music Awards, în timp ce trupele Coldplay şi Eagles au primit cîte patru. De altfel, Alicia Keys, Coldplay şi Eagles îşi dispută premiul la categoria Cel mai bun artist al anului alături de rapperul Lil Wayne şi de starul R&B Chris Brown, fiecare cu cîte trei nominalizări. Alicia Keys a fost nominalizată şi pentru albumul “As I Am”, care a urcat pe prima poziţie a clasamentului american în luna noiembrie, anul trecut. Albumul ei a fost nominalizat la categoriile Cel mai bun album Pop/Rock şi Cel mai bun album Soul/R&B, iar cîntăreaţa este nominalizată şi la ategoriile Cel mai bun artist Pop/Rock şi cel mai bun artist Soul/R&B. Trupele Coldplay şi Eagle concurează la categoriile Cel mai bun artist şi Cel mai bun album Pop/Rock. Coldplay a fost nominalizată, de asemenea, la categoria Cel mai bun artist de muzică alternativă, în timp ce Eagle concurează şi la categoria Cel mai bun artist contemporan. Coldplay a stat în fruntea topurilor timp de două săptămîni în această vară cu al cincilea lor album, “Viva La Vida or Death And All His Friends”, în timp ce trupa Eagle a ajuns pe primul loc în clasament, în luna noiembrie a anului trecut, cu primul lor album din ultimii 27 de ani, “Long Road Out of Eden”.

Pentru al doilea an consecutiv, cîştigătorii vor fi desemnaţi în urma voturilor online. În anii precedenţi, cîştigătorii American Music Awards erau desemnaţi printr-un sondaj efectuat în rîndul a 20.000 de cumpărători de albume muzicale, dar producătorii galei au decis ca votul să fie interactiv, temîndu-se de un nivel scăzut al audienţei. Această metodă a dat rezultatele scontate, deoarece gala de anul trecut a atras 11,8 milioane de telespectatori faţă de 10,9 milioane cu un an înainte. Cea de-a 36-a ediţie a premiilor industriei muzicale americane va avea loc la Nokia Theater din Los Angeles, pe 23 noiembrie, iar gazda ceremoniei va fi Jimmy Kimmel. Ceremonia va fi transmisă de postul de televiziune ABC, iar pe scena teatrului din Los Angeles vor concerta Jonas Brothers, Pink şi grupul reunit New Kis on the Block.