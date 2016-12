Alicia Keys, o femeie... totală

Balul caritabil „Keep a Child Alive Black Ball“, organizat pentru colectarea de fonduri destinate copiilor de culoare afectaţi de SIDA, a fost ocazia perfectă pentru celebra cântăreaţă americană Alicia Keys să îşi prezinte familia frumoasă: fiul Egypt, de trei anişori, şi soţul Swizz Beatz. Diva de 32 de ani a afişat o ţinută răpitoare, de un roşu aprins, asortat cu carpeta de la intrarea în Hammerstein Ballroom din New York, unde s-a desfăşurat evenimentul caritabil. În cadrul balului, frumoasa cântăreaţă a delectat participanţii cu mai multe piese lansate de ea de-a lungul bogatei sale cariere.

Alicia s-a măritat cu Swizz, care are patru copii cu patru femei diferite, în iulie 2011, în Corsica, când era deja gravidă în şase luni cu micuţul Egypt. De atunci, cele două suflete-pereche sunt de nedespărţit. Talentata cântăreaţă, câştigătoare a 14 premii Grammy, este cofondatoarea unei organizaţii de luptă împotriva SIDA pentru Africa. Revenind la planurile sale artistice, pe 15 noiembrie, Alica Keys va susţine un concert din cadrul turneului său „Set the World on Fire“ la Dubai Media Center Amphitheatre.