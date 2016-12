Alimentaţie anti-caniculă pentru animalele de la Complexul Muzeal

Temperaturile foarte ridicate din ultimele zile ne-au determinat să fim mai atenţi cu noi înşine. Nici animalele nu suportă mai uşor canicula. Ieri, în cea mai călduroasă zi din an, aşa cum a fost anunţată de meteorologi, animalele „cazate“ la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) au căutat şi au profitat de orice colţ de umbră pe care l-au găsit în adăposturi. A fost atât de cald încât au preferat să iasă din adăposturi doar dimineaţa şi seara sau atunci când au fost momite cu preparate alimentare care să le răcorească. Aşa s-a întâmplat în ultimele două săptămâni şi se întâmplă în fiecare zi de caniculă. Nici nu vor să mănânce. Refuză de multe ori chiar şi fructele pentru care, în alte condiţii, să băteau. „Le hrănim cu mere, morcovi şi pepeni, care le permit o hidratare lentă şi cu foarte multă apă pentru o hidratare puternică. Este foarte greu şi pentru animale. Din fericire însă, nu am avut probleme cu ele“, a declarat directorul CMSN, Adrian Mânăstireanu. Chiar dacă stau în apă şi delfinilor le-a fost acordat un tratament special în această perioadă. Mai mult calamar şi capelin, după cum a spus chiar directorul, explicând că acest tip de peşte are un conţinut mai mic de grăsimi, în schimb conţine mai multe proteine. Îngrijitorii celor trei mamifere acvatice verifică în permanenţă şi temperatura apei pentru ca aceasta să nu depăşească 24 de grade Celsius.