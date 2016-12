Alimente alterate, în termen de valabilitate, la vânzare!

O familie de constănțeni a avut o surpriză mai puțin plăcută după ce a fost la cumpărături într-un supermarket din Mangalia. Familia plănuia să facă un grătar și a cumpărat marți seara (30 iunie), din magazinul Lidl Mangalia, mai multe caserole de pulpe de pui inferioare și superioare refrigerate. ”Erau bine sigilate și încă în termen de valabilitate, pentru că expiră pe 2 iulie. Când am ajuns acasă și le-am desfăcut ca să le pregătesc, m-a lovit mirosul lor. Am încercat să le spăl, dar în niciun caz nu puteau fi consumate”, a povestit reporterilor ”Telegraf” Cornelia Datcu. Femeia se plânge că toate cele cinci caserole de carne de pui aveau aceeași problemă, așa că planurile de grătar au fost compromise. ”Am sunat marți seara la Protecția Consumatorilor și la Direcția Sanitar-Veterinară și astăzi (ieri - n.r.) am fost să facem reclamația scrisă, așa cum ni s-a spus. Nu se poate să se întâmple așa ceva”, a spus, revoltată, femeia. Cu produsele cumpărate și cu bonul de casă, ea a mers la Direcția Sanitar-Veterinară, unde a lăsat probe pentru analize, și acum așteaptă rezultatele. ”Nu m-am întors la magazin pentru că era târziu, dar am încercat să apelez telefonic reprezentanții magazinului, însă nu am avut succes pe niciunul dintre numerele de telefon pe care le-am avut”, a spus Cornelia Datcu. Am contactat reprezentanții Lidl România, însă, până la închiderea ediției, aceștia nu au furnizat niciun punct de vedere. Vom reveni!