Alimente anti-stres

Cu certitudine ultima perioadă a anului a fost una destul de aglomerată, implicit foarte stresantă. Woman\'s Day oferă câteva soluţii eficiente acum, la început de an, atunci când nivelul stresului cunoaşte fluctuaţii ameţitoare, în funcţie de evenimentele care se succed, parcă, prea repede. Dacă nu te poţi concentra, eşti obosit tot timpul şi te confrunţi cu o somnolenţă inexplicabilă, e timpul pentru o salată de spanac, şi nu pentru o altă ceaşcă de cafea. Spanacul, ca de altfel multe dintre legumele verzi, conţine acid folic care scade nivelul de homocisteină, asociat infarctului miocardic, bolilor cardiovasculare, dar şi depresiei sau problemelor de concentrare şi memorare. Alte surse de acid folic mai sunt şi cartofii, cerealele, fasolea şi ciupercile. Un măr cu unt de arahide reprezintă o combinaţie delicioasă de carbohidraţi complecşi sănătoşi şi grăsimi. O altă variantă recomandată ar putea fi un aliment bogat în carbohidraţi şi un altul bogat în proteine.

SEMNAL DE ALARMĂ Senzaţia de slăbiciune este un semnal de alarmă care indică faptul că organismul are nevoie de mai multă energie. Combinaţiile de mai sus nu duc la o scădere bruscă a zahărului din sânge, la scurt timp de la consumarea respectivului aliment. Ele păstrează echilibrul ideal, încetinesc procesul de digestie, iar nivelul zahărului din sânge va rămâne stabil pe o perioadă mai lungă de timp. De asemenea, alimentele bogate în acizi graşi esenţiali Omega 3 acţionează eficient împotriva anxietăţii, stresului, stărilor de iritabilitate, prevenind şi chiar tratând depresia. Specialiştii susţin că cel mai bine ar fi să optăm pentru peştele cu conţinut ridicat de acizi graşi esenţiali Omega 3, cum ar fi somonul, heringul, sardinele sau macroul.

VITAMINA C REDUCE NIVELUL STRESULUI Vitamina C reduce considerabil nivelul stresului, echilibrând tensiunea arterială, dar şi nivelul cortizolului, denumit şi „hormonul stresului”. De altfel, vitamina C stimulează şi funcţionarea sistemului imunitar, ferindu-ne de răceli şi infecţii. Portocalele sunt surse importante de vitamina C, aşa că mănâncă un astfel de fruct în fiecare zi pentru a te feri de stres şi pentru a avea o stare de sănătate bună. Stresul vine la pachet cu nervozitate, agitaţie, dureri musculare etc., spun specialiştii. Pentru toate acestea, există un singur antidot: magneziul. Aşadar, consumă câteva caise uscate pe zi pentru a-ţi asigura doza de magneziu şi te vei simţi ceva mai relaxat. Alte surse importante de magneziu mai sunt şi legumele verzi, nuci, migdale, seminţe, cereale integrale sau fructe precum avocado, banane sau smochine.