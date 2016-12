Alimente bogate în vitamina C

Cătina, măceşele, ardeii iuţi, coacăzele negre, urzica, pătrunjelul, roşiile, sunt doar câteva dintre alimentele care conţin vitamina C. Directorul Institutului de Cercetare a Alimentului, prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, a explicat că rolul vitaminei C în organism este unul extrem de important. Mai mult decât atât, spune profesorul, vitamina C are efecte anticancerigene prin prevenirea transformării nitraţilor şi nitriţilor din alimente în substanţe cancerigene. De exemplu, măceşele conţin licopen, o substanţă care previne oxidarea celulelor, iar cătina conţine de zece ori mai multă vitamina C decât citricele. Şi în ardeii iuţi se găsesc, în medie, între 80 şi 300 mg de vitamina C. Coacăzele negre sunt o sursă bogată de vitamina C, cu o concentraţie de patru ori mai mare decât cea din portocale. Urzica vitaminizează, remineralizează şi echilibrează sistemul de apărare al organismului prin conţinutul de vitamina C, dar şi A, B12, E şi K. Şi pătrunjelul este renumit, el conţinând de patru ori mai multă vitamină C decât citricele. Roşiile sunt, de asemenea, dintre cele mai importante surse de vitamină A şi vitamină C, acid folic, calciu, potasiu.