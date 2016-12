Alimente bune pentru... primăvară

O alimentaţie sănătoasă ajută, aproape pe oricine, să treacă mai uşor de la un anotimp la altul, ştiut fiind faptul că organismul resimte schimbările de sezon. Nutriţioniştii spun că produsele alimentare, dacă sunt bine alese, în acord cu sezonul, sunt adevărate medicamente. Îţi pot îmbunătăţi starea de spirit, puterea de concentrare, energia, pielea şi metabolismul, scrie health.com. Nucile, de exemplu, sunt cea mai bună sursă de triptofan, un aminoacid de care organismul are permanent nevoie pentru a crea serotonină. Cercetătorii spanioli au descoperit că cei care mănâncă nuci au niveluri mai ridicate de serotonină, ceea ce le asigură o stare de spirit mai bună decât a celorlalţi. Un alt beneficiu este acela că sunt digerate încet, iar acest lucru contribuie la menţinerea echilibrată a glicemiei şi creşte toleranţa la stres. Sparanghelul este cea mai bună sursă de acid folic, o vitamină din grupul B. Un bun aport de vitamine din grupul B creşte sinteza de neurotransmiţători: de la dopamină, serotonină, noradrenalină şi acetilcolină ceea ce te ajută să treci peste astenia de primăvară fluierând. O ceaşcă de sparanghel fiert are 268 micrograme de acid folic din doza de 400 de micrograme necesare zilnic, mai ales în dieta femeilor. Usturoiul de primăvară conţine alicină, substanţă care dă mirosul specific al acestuia. Alicina stimulează senzaţia de saţietate de aceea cei care mănâncă usturoi, mănâncă mereu mai puţin şi se satură mai repede. Dacă usturoiul vechi conţine o variantă mai \"dură\" a acestei substanţe, usturoiul de primăvară are formula \"blândă\" şi un gust dulce plăcut. Fasolea uscată nu trebuie să lipsească din dieta de primăvară, mai ales dacă încerci să slăbeşti. Concentraţia mare de fibre din fasolea uscată este esenţială pentru detoxifierea de primăvară. În plus sunt săţioase şi ţin sub control glicemia.