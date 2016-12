Alimente care alină durerea

Micile probleme de sănătate care uneori îţi dau mari bătăi de cap pot fi remediate cu ajutorul... alimentelor. De exemplu, sarea are multe calităţi terapeutice, cu condiţia să foloseşti doar sare mare, grunjoasă, neprelucrată. Dacă te simţi obosit, epuizat, după o zi grea şi stresantă, încălzeşte o mână de sare în ceaunul de tuci, pune-o într-un săculeţ de pânză sau un ciorap de bumbac şi aplic-o la ceafă cât de caldă poţi s-o suporţi. Cimbrul este excelent în caz de tuse. Toarnă o cană de apă peste o linguriţă de plantă uscată, lasă vasul acoperit cinci minute, strecoară şi bea ceaiul cald, cu înghiţituri mici şi rare. Ardeiul iute încălzeşte organismul, îl energizează şi îl fortifică, făcându-l mai rezistent şi mai apt să suporte frigul de afară. Dacă ai de făcut un drum lung sau tocmai te-ai întors înfrigurat şi obosit, mănâncă ardei iute. În caz de răceală, piperul face minuni. Facilitează eliminarea mucozităţilor şi are o acţiune dezinfectantă şi analgezică locală. Uleiul de măsline este recomandat în salate dar, în acelaşi timp, are şi o mulţime de utilizări terapeutice. Persoanele care suferă de constipaţie să ia seara sau dimineaţa, pe stomacul gol, o lingură de ulei.