Alimente care detoxifică organismul

Specialiştii spun că o serie de alimente au rol de detoxifiere asupra ficatului, intestinelor, rinichilor şi pielii, prevenind acumularea toxinelor. De exemplu, algele marine se leagă de reziduurile radioactive din corp. În plus, ele sunt pline de minerale. Ţelina şi seminţele de ţelină curăţă sângele şi conţin mulţi compuşi anti-cancer. Este bine de ştiut că seminţele conţin peste 20 substanţe antiinflamatorii, fiind excelente pentru combaterea efectului toxic al ţigărilor. Merele conţin cantităţi importante de pectină, un tip de fibră care se leagă de colesterol şi de metalele grele din corp, şi care se elimină apoi, curăţând astfel intestinele. Afinele reprezintă unele dintre cele mai puternice alimente cu proprietăţi terapeutice, căci conţin aspirină naturală ce combate inflamaţia şi uşurează durerile. Totodată, ele acţionează şi ca antibiotice, blocând bacteriile în tractul urinar, prevenind astfel infecţiile. Ele au şi proprietăţi antivirale, blocând toxinele care încearcă să treacă din fluxul sangvin în creier. Seminţele de in şi uleiul din seminţe de in sunt încărcate cu acizi graşi esenţiali, în special cu omega-3, seminţele de in şi uleiul fabricat din acestea sunt esenţiale pentru curăţarea organismului. Lămâile sunt excelente pentru detoxifierea organismului, ele conţin cantităţi importante de vitamina C, necesară corpului pentru fabricarea unei subsţante importante, o coenzimă numită glutation (ajută ficatul să prelucreze şi să detoxifice substanţele chimice periculoase). Varza conţine numeroşi compuşi anticancerigeni şi antioxidanţi, ajutând ficatul să distrugă hormonii în exces. Varza curăţă şi tractul digestiv şi neutralizează compuşii dăunători din fumul de ţigară. Printre alimentele care curăţă organismul se numără măceşele, usturoiul, dar şi grepfruitul roşu.