Alimente care nu îngraşă

Legumele, fructele, carnea slabă, fructele de mare şi lactatele sunt recomandate pentru a fi consumate în concediu pentru a ne menţine silueta, în timp ce prăjiturile, fresh-urile de fructe şi alcoolul trebuie evitate pe cât posibil în vacanţă, spune antrenoarea de fitness Cori Grămescu. „Suntem cu toţii tentaţi ca în vacanţă să nu mai ţinem cu dinţii de dieta pe care am ţinut-o până să plecăm în concediu. Excesele din această perioadă îşi pot pune sever amprenta asupra echilibrului organismului şi, pe lângă faptul că ne putem îngraşa rapid, ne putem da peste cap metabolismul”, spune Cori Grămescu, într-un comunicat. Ea precizează că meniul poate fi adaptat în funcţie de ţara pe care o vizitezi. „Dar ceea ce o să găseşti peste tot sunt legumele, fructele, carnea slabă, fructele de mare şi lactatele. Ocazională prăjitură, tarta cu fructe sau croissantele fragede de la cafeaua de dimineaţă trebuie să rămână excepţii: o dată la două zile şi în cantităţi moderate plus puţin cardio rezultă că ţi-ai satisfăcut pofta şi silueta ta nu a fost afectată!”, spune ea. Dimineaţa este recomandat să mâncăm o omletă şi salată, cereale integrale şi câteva fructe uscate sau un bol de fructe proaspete. La prânz, putem alege o salată consistentă, cu piept de pui la grătar şi o supă de legume. Seara, putem opta pentru legume la grătar sau fierte (broccoli, fasole păstăi, mazăre, spanac, conopidă etc) cu peşte, muşchi de vită sau friptură de curcan. Foarte importantă rămâne şi pe perioada vacanţei hidratarea. Este recomandat să bem multă apă, ceaiuri reci neîndulcite şi limonadă cu puţină miere, la care putem adăuga câteva frunze de mentă. Nu este recomandat să exagerăm cu fresh-urile de fructe, pentru că au un conţinut ridicat de fructoză.