Alimente care previn ridurile

Patru alimente te vor ajuta la prevenirea ridurilor, dar ele te vor ajuta şi să îţi păstrezi tenul tânăr pentru toată viaţa, potrivit Shine.com. Specialiştii spun că dacă mănânci multe alimente bogate în vitamina C, precum căpşunele, poţi întârzia apariţia ridurilor sau a tenului uscat. Proprietăţile vitaminei C vin din abilitatea sa de a neutraliza radicalii liberi din ultraviolete. Tot bogate în vitamina C sunt şi ardeii graşi roşii, papaya, broccoli şi portocalele. De asemenea, roşiile îşi iau culoarea din lycopene, un carotenoid care ajută la netezirea pielii. Şi pepenii şi morcovii conţin lycopene. Tofu şi alte alimente din soia ajută la menţinerea nivelului de colagen din piele deoarece conţin isoflavoni şi protejează împotriva razelor UV.