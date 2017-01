Alimente care redau energia

Adesea, multe persoane trec prin perioade cînd resimt stări de oboseală care au tendinţa de a se permanentiza. “Cauza acestei oboseli poate fi şi absenţa din alimentaţie a unor anumite alimente. E nevoie de alimente care accelerează metabolismul şi menţin constant nivelul de energie”, explică şeful Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate, din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, totodată şi master european promovarea sănătăţii, dr. Loti Popescu. Ea a adăugat că cele mai importante substanţe necesare pentru producerea de energie sînt complexul de vitamine B. Lipsa acestor vitamine stă la baza funcţionării necorespunzătoare a glandelor suprarenale, fapt ce determină căderi bruşte de energie. Alte substanţe nutritive care accelerează metabolismul sînt: vitamina C, magneziul, zincul, fierul, coenzima Q10 ş.a. “Mai ales la trecerea de la iarnă la primavară, resimţim oboseala. Pentru ca această trecere să se facă mai uşor şi pentru a fi în formă, e bine să ne asigurăm organismul cu alimente energizante. Seminţele încolţite sînt pline de energie. Ele reprezintă alimente dătătoare de viaţă, care ajută la întărirea, revitalizarea şi regenerarea organismului. Acestea conţin concentraţii mari de antioxidanţi, minerale, proteine, enzime şi fibre. Prin germinare, capacităţile nutritive ale seminţelor cresc”, spune dr. Popescu. Este bine de ştiut că cerealele eliberează zahărul într-un ritm lent, sînt o sursă bogată de vitamine B. Ovăzul conţine substanţe dătătoare de energie, ajută la menţinerea constantă a nivelului de glucoză din sînge, ceea ce îl recomandă ca aliment potrivit pentru micul dejun, pentru a beneficia de maximum de energie pe tot parcursul dimineţii. Pătrunjelul este o uzină de substanţe nutritive (vitamina B12, C ş.a.), în vreme ce algele marine sînt o importantă sursă de minerale şi un rezervor de vitamine B şi C. „Legumele verzi (broccoli, spanac, sparanghel) conţin vitaminele din grupul B, magneziu, fier. Broccoli conţine şi coenzima Q10 care este o importantă sursă de energie la nivel celular. Piersicile sînt recunoscute pentru conţinutul lor de apă şi pentru efectul laxativ. Alcalinizează sîngele, reglează funcţionarea intestinelor, asigură o revigorare instantanee, dar ajută şi la eliminarea toxinelor din organism”, a mai declarat dr. Loti Popescu. Seminţele de in conţin cantităţi mari de acizi graşi esenţiali omega-3 şi omega-6, într-un echilibru perfect. Sînt implicaţi în reducerea colesterolului, producerea de energie şi transportul de oxigen.