Alimente cu dublu efect

O alimentaţie sănătoasă asigură şi un trup frumos, fără exces de grăsime, susţin medicii. Seminţele de susan, tahini, brânza cremă, conopida, migdalele sau broccoli, sunt doar câteva dintre alimentate care au dublu efect asupra organismului, ard şi grăsimile dar asigură şi necesarul de calciu. De exemplu, seminţele de susan sunt o gustare ideală: 30 de grame de seminţe de susan conţin aproximativ 277 mg de calciu, în jur de 28% din cantitatea zilnică recomandată, şi doar 160 de calorii. Tahini este o pastă de susan, care are, la fiecare două linguri, în jur de 112 mg de calciu (12% din doza zilnică recomandată) şi 160 de calorii. O porţie de 30 de grame de brânză cremoasă are doar 29 de calorii, dar îţi oferă 98 mg de calciu, 10% din necesarul zilnic. Conopida nu este deloc bogată în calorii, o ceşcuţă de conopidă gătită având doar 36. În schimb, oferă 93 mg de calciu. 22 de migdale, cam o gustare, oferă 75 mg de calciu, în schimbul a 170 de calorii. Broccoli are 62 mg de calciu într-o cană de aliment consumat. Această legumă nici nu îngraşă, având 55 de calorii în cantitatea specificată.