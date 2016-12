Nutriţioniştii prezintă câteva alimente ideale pe care le consumăm insuficient şi în cantităţi prea mici, în ciuda calităţilor lor excepţionale, scrie webMD. Fasolea boabe şi lintea sunt două dintre cele mai sănătoase legume uscate. Sunt utile pentru aportul lor mare de proteine, pentru capacitatea de a scădea colesterolul şi pentru cantitatea mare de fibre pe care o au. Deşi sunt legume care au o valoare calorică ridicată, fac parte din categoria celor care sunt ideale în diete, tocmai pentru că ajută la diminuarea depozitelor adipoase. Cei care mănâncă în mod constant fasole şi linte au mai puţină grăsime abdominală decât cei care consuma doar rar aceste legume. Cartofii dulci, trebuie incluşi în dietă, mai ales în dieta celor mici. Aceste legume sunt unele dintre cele mai bogate în vitamina A, la care se adaugă minerale fundamental necesare. Varza roşie este o sursă cu totul specială de vitamina A şi C în proporţii perfecte. În plus are foarte puţine calorii, iar salatele cu varză roşie sunt o bucurie pentru ochi. În plus, varza roşie este o sursă de fibre şi este foarte bogată în antioxidanţi. Roşiile conţin unul dintre cei mai puternici antioxidanţi naturali - licopenul, un adevărat medicament cu zeci de indicaţii.