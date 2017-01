Alimente împotriva îmbătrânirii

Se știe că alimentația joacă un rol extrem de important în ceea ce privește asigurarea unei sănătăți de fier. ”Pentru a reduce riscurile unor boli, se recomandă limitarea sau chiar stoparea consumului de alcool și a fumatului și alegerea unor alimente cu înaltă valoare nutrițională, care asigură păstrarea organismului”, a declarat Alexandra Dalu, medic și nutriționist anti-îmbătrânire, citată de Agerpres. Unul dintre alimentele recomandate de medicul francez este USTUROIUL, bogat în antioxidanți, vitamine, fibre, minerale și oligoelemente. El este eficient împotriva îmbătrânirii celulare (și a cancerelor și inflamațiilor) și, luat în cantități mari, reduce riscul dezvoltării de boli cardiovasculare și scade hipertensiunea arterială. Antibiotic natural, acest condiment reduce și riscul de infecții, îndeosebi ale bronhiilor. Cel mai bine este să se consume cățeii de usturoi cruzi, tăiați mărunt sau zdrobiți, cel puțin unul pe zi. În caz că se digeră greu, se pot fierbe, relatează francedimanche.fr, citat de Agerpres. MIGDALELE sunt și ele alimente recomandate împotriva îmbătrânirii. Fructele oleaginoase sunt bogate în omega 3, fibre, proteine vegetale, vitamine, minerale și alți antioxidanți. Ele contribuie la menținerea colesterolului bun, la remineralizarea scheletului, are proprietăți protectoare împotriva bolilor cardiovasculare, diabetului și hipertensiunii. Sunt recomandate migdalele tari, fără pete. Pot fi consumate în orice moment al zilei. Un alt aliment anti-age recomandat de Alexandra Dalu este CAFEAUA. Pe lângă faptul că însoțește plăcut întâlnirile între prieteni, cafeaua îmbunătățește performanțele fizice și intelectuale. În plus, conține antioxidanți care protejează împotriva afecțiunilor legate de avansarea în vârstă (boli cardiovasculare și cancere). Nu se recomandă un consum mai mare de 4 cești pe zi și nici după-amiaza sau seara, pentru a evita stări de nervozitate și probleme cu somnul. RODIILE intră și ele în categoria alimentelor care protejează împotriva îmbătrânirii. Bogate în vitamina C și antioxidanți (polifenoli), acestea sunt cei mai buni aliați într-un regim anti-îmbătrânire dintre toate fructele. Consumul lor reduce riscul de boli cardiovasculare, unele tipuri de cancer și tulburări neurologice. Este bine să se aleagă fructele mai grele, semn că sunt mai zemoase, care pot fi consumate ca atare sau sub formă de suc, presându-le ca pe portocale. LINTEA este o leguminoasă deosebit de bogată în proteine, cu un semnificativ aport de vitamine, minerale și zaharuri "bune", care reduc vârfurile glicemiei. Ea conține fibre bune împotriva constipației și a colesterolului rău, constituind și un aliment care taie foamea. Lintea încolțită este și mai bună pentru sănătate, putând fi consumată în salată, cu hașmă (ceapă franțuzească), muștar și pătrunjel. Fructul MANGO este foarte bogat în betacaroten, vitaminele A și C, care asigură o piele frumoasă. Acest fruct exotic este un aliat eficient în lupta împotriva pagubelor provocate de radicalii liberi. El conține și vitamine din grupa B, vitamina E, fibre și minerale, iar vitamina A protejează vederea. Trebuie alese fructe coapte, care se recunosc după mirosul pronunțat degajat și prin coaja care cedează ușor la apăsare.

AFINELE sunt fructe cu o cantitate-record de antioxidanți (vitamina C, flavonoide), fiind eficiente în lupta împotriva îmbătrânirii organismului. Ele contribuie și la întărirea capilarelor sanguine și la elasticitatea pielii, previn riscurile de accidente vasculare și cardiace și cancerul. În plus, afinele ar ameliora și acuitatea vizuală și vederea nocturnă. Se recomandă fructele tari, consumate ca atare sau zdrobite cu puțin zahăr. OUĂLE conțin acizi grași omega 3, indispensabili organismului, și au proprietăți antiinflamatoare. Ele furnizează și toți aminoacizii de care corpul are nevoie pentru a produce proteine, precum și vitamine (A, B5,E, B8, B12, B9 și D), minerale (fosfor, zinc) și antioxidanți puternici. SARDINELE au un conținut bogat în omega 3, antiinflamator natural care face parte din acizii grași indispensabili organismului. Pline de vitamine și minerale, ele sunt și un aliat prețios împotriva afecțiunilor cardiovasculare, a stresului, depresiei, cancerului, bolii Alzheimer și artritei. Sardinele conțin și proteine de bună calitate, care protejează masa musculară. În stare proaspătă, este bine să se consume totul în aceeași zi. Scheletul lor are calciu, element care întărește oasele, cartilagiile și mușchii. ROȘIILE sunt răcoritoare și conțin puține calorii, fiind consumate în cantități mari în salatele de vară. Bogate în licopen, care protejează vederea și prostata, roșiile conțin și compuși fenolici, vitamine și minerale, tot atâtea elemente prețioase împotriva îmbătrânirii premature. Se recomandă tăierea lor în ultimul moment, pentru a nu se pierde nutrienții, și servirea cu câteva picături de ulei de măsline. Pot fi consumate și sub formă de suc sau fierte, pentru a îmbunătăți absorbția de licopen. Coaja nu trebuie în niciun caz aruncată, ea fiind cea mai bogată în antioxidanți.