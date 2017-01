Alimente pentru o viaţă sănătoasă

Specialiştii susţin că un organism sănătos are nevoie de calciu, magneziu, fier, vitamina K, acid folic, vitamina D şi omega 3. De exemplu, broccoli este cel mai bun atunci când vine vorba de protecţie împotriva cancerului. Fitonutrienţii din broccoli ajută în neutralizarea cancerigenelor şi stimulează enzimele de detoxifiere. Datorită conţinutului de kaempferol, această legumă oferă o protecţie uimitoare împotriva cancerului ovarian. În plus, mai conţine acid folic, vitamina B, vitamina A, vitamina C, vitamina K, potasiu, fosfor, magneziu, proteine şi reduce balonarea, potrivit Care2. Verdeţurile sunt bogate în vitamina K, A şi C, calciu, potasiu, beta-caroten, acid folic, magneziu, fier şi fibre dietetice şi femeile prezintă un risc mai mic cu 40% de a dezvolta cancer ovarian, dacă le consumă. Nu în ultimul rând, somonul sălbatic este bogat în omega 3, vitamina D şi fier. Având în vedere că organismul uman nu produce acizi graşi esenţiali, suntem obligaţi să i le oferim, iar somonul este soluţia perfectă.