Alimente pentru persoanele fără venituri

Fundația Carrefour și Carrefour România au susținut încă de la început proiectul „Banca de Alimente“ al Crucii Roșii, care are două componente: donațiile de la cetățeni în coșurile instalate în supermarketuri și în acest an, dar și contribuția proprie a Carrefour România. Hipermarketul a donat 150.000 kg de alimente pentru Crucea Roșie România, care au fost distribuite în cele 47 de filiale din țară. La Filiala Crucea Roșie Constanța au ajuns 4.000 kg, care au fost împărțite în 250 de pachete ce ajung la persoanele nevoiașe din județ, care trăiesc din ajutor social. ”Ne bucurăm că avem un astfel de parteneriat și le mulțumim pentru colaborarea frumoasă. A fost primul partener care a răspuns programului „Banca de Alimente“ și care ne găzduiește de fiecare dată când organizăm diferite evenimente”, a spus directorul Crucii Roșii Constanța, psih. Carmen Lungu. Prima acțiune de distribuire a pachetelor din partea Carrefour și Crucea Roșie Constanța a început ieri, în localitatea Cumpăna. Cu ajutorul reprezentanților din primăria locală, au fost identificate cele mai grave cazuri, astfel încât 40 de familii nevoiașe din Cumpăna au primit pachetele ce conțineau făină, mălai, ulei, paste făinoase, bulion, biscuiți și conserve. S-a bucurat de ajutor și nea' Drăgan, de 62 de ani, care locuiește singur și trăiește de şase ani din ajutorul social. A suferit un accident vascular cerebral care l-a paralizat pe o parte. După accident, familia l-a părăsit. Nu are pensie pentru că nu are suficientă vechime în muncă. Spune că fiecare ajutor contează în situația lui. ”Speram să intru în comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, dar încă nu m-au primit. Este prima dată când primesc pachet de la Crucea Roșie, până acum m-au mai ajutat vecinii cu mâncarea, că e tare greu”, a mărturisit nea' Drăgan. În cadrul aceluiași proiect, Crucea Roșie urmează să distribuie pachete la Corbu, Kogălniceanu și Lipnița.