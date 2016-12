Alimente şi gânduri bune pentru beneficiarii CIA Poarta Albă

În preajma sărbătorilor importante, una dintre puţinele bucurii ale vârstnicilor cazaţi în căminele de bătrâni este că oamenii nu i-au uitat. Bucuria lor e cu atât mai mare cu cât aceleaşi persoane vin an de an aducând cu ei gânduri bune şi speranţă. Ca în fiecare an, reprezentantele Organizaţiei Judeţene Constanţa de Femei a PSD au mers, joi, la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă (CIA) Poarta Albă, unde le-au oferit bătrânilor cazaţi alimente şi dulciuri. Beneficiarii Centrului au primit şi o masă caldă, despre care preşedintele femeilor din PSD, Mariana Gâju, spune că a devenit o tradiţie. „În fiecare an ajungem aici de Sărbători pentru a le oferi vârstnicilor un gând bun şi câte un semn al sărbătorii ce se apropie. Lunar noi venim şi aducem mâncare gătită de reprezentanţii Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară Cumpăna“, a declarat Gâju. Indiferent dacă se mai ţin încă pe propriile picioare sau au ajuns să nu se mai poată da jos din pat, beneficiarii CIA s-au bucurat enorm de micile cadouri primite. (I.H.)