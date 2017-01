Alimentele, articole de lux

Ceea ce începe prost se termină şi mai prost, spune o lege a lui Murphy care se aplică perfect anului 2011 în ceea ce priveşte scumpirea alimentelor. După un an 2010 în care România a reuşit performanţa de a fi pe primul loc în UE la capitolul creşteri de preţuri, 2011 a debutat cu un val de scumpiri la alimente, iar majorările s-au ţinut lanţ, preţurile mărfurilor alimentare crescând, în primele patru luni ale acestui an, cu peste 5%. O evoluţie spectaculoasă au înregistrat cartofii, cu peste 30%, alte legume şi conserve de legume cu 21,2% şi zahărul cu 17,56%. Începutul verii nu face excepţie nici el. Alimentele se vor scumpi cu trei până la cinci procente în perioada imediat următoare, avertizează Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe (AGROSTAR). La rândul său, preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară, Sorin Minea, a declarat că preţurile produselor alimentare procesate vor creşte în următoarele două - trei luni cu până la 10%. Reprezentanţii fermierilor dau vina pentru majorări atât pe clima nefavorabilă, dar acuză şi strategiile lipsite de coerenţă ale Ministerului Agriculturii. \"Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, nu poate să intervină direct în reglarea preţurilor, dar poate să o facă prin politici sectoriale, ceea ce lipseşte cu desăvârşire la ora actuală. România, deşi are potenţial uriaş în domeniul agricol, va fi doar o piaţă de desfacere pentru produsele scumpe din import\", a spus preşedintele Agrostar, Niculae Ştefan.

• “ROMÂNIA NU POATE INTRA ÎNTR-O CRIZĂ ALIMENTARĂ” • Dar noi trebuie să stăm liniştiţi. Valeriu Tabără a declarat, din nou, că nu se pune problema unei crize alimentare în România: \'\'Afirm cu toată responsabilitatea că România nu poate intra niciodată într-o criză alimentară, chiar dacă acest lucru se vehiculează de atâta timp şi într-un mod speculativ”. Ministrul are dreptate. Alimente vor fi, dar doar în vitrine, nu şi în frigiderele oamenilor, fiind prea scumpe pentru a fi luate acasă.