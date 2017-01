Alimentele, cu etichete noi!

Produsele alimentare comercializate pe teritoriul UE ar putea avea noi etichete, pe acestea urmând să apară informaţii în plus despre ingredientele din compoziţie şi despre posibilele efecte pe care acestea le pot avea asupra sănătăţii consumatorilor. Un raport susţinut recent de Comisia pentru sănătate publică şi siguranţă alimentară din Cadrul Parlamentului European arată că etichetele produselor alimentare ar trebui să fie mai lizibile, ceea ce impune ca dimensiunea literelor folosite să nu fie mai mică de 1,2 mm. Dincolo de dimensiunea fontului cu care ar trebui scrise ingredientele care intră în compoziţia unui produs, pe noile etichete vor exista şi avertizări cu privire la “autenticitatea” anumitor ingrendiente. În acest caz trebuie date indicaţii clare în cazul folosirii unor substanţe care imită gusturi naturale, de exemplu aromele de brânză, carne etc. “A venit timpul ca toţi consumatorii să nu mai fie păcăliţi de ingredientele artificiale cum ar fi cele pentru aroma de brânză sau carne din kebab. Astfel de ingrediente trebuie să fie etichetate de asemenea în mod clar”, se arată în motivarea proiectului privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare. În document se mai arată că informaţiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să inducă în eroare cumpărătorul, în special în ceea ce priveşte caracteristicile produsului alimentar şi în ceea ce priveşte natura, identitatea, proprietăţile, compoziţia, cantitatea, data durabilităţii minimale, ţara de origine sau locul de provenienţă, metoda de fabricaţie sau producţie, atribuind produsului alimentar efecte sau proprietăţi pe care nu le are, (...) evidenţiind în mod special absenţa anumitor ingrediente şi/sau nutrienţi care în mod normal nu se găsesc în produsul alimentar respectiv; sugerând prin prezentare, în descrieri sau imagini prezenţa unui anumit produs alimentar sau a unui anumit ingredient, câtă vreme, în realitate, o componentă prezentă în mod natural sau un ingredient utilizat în mod normal în respectivul produs alimentar a fost înlocuit(ă) cu o altă componentă sau cu un alt ingredient. Viitoarele etichete ar putea conţine informaţii referitoare şi la zona de provenienţă, în special dacă este vorba de produse din carne, lactate, fructe, legume şi unele alimente procesate. Excepţii de la aceste reguli fac: băuturile alcoolice, ambalajele pentru cadouri, dulciurile de sezon, produsele alimentare pentru consum imediat, produse alimentare artizanale (de la micii producători).