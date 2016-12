Alimentele proaspete, preferatele românilor

Alimentele proaspete sunt prezente în două din trei coșuri și reprezintă 38% din totalul cheltuielilor românilor dedicate consumului casnic pentru produse de larg consum, se arată într-un studiu al GfK. Cel mai des, în coșul de cumpărături al românilor se regăsesc pâinea, legumele și fructele. Produsele pe care românii cheltuiesc cei mai mulți bani de-a lungul unui an sunt carnea, legumele și mezelurile. Românii preferă să-și cumpere produse alimentare proaspete din magazinele de comerț tradițional, segment care acoperă 60% din valoarea totală a acestei piețe. Orientarea către comerțul tradițional este influențată în special de produse precum legumele, pâinea, peștele și produsele de cofetărie care sunt cumpărate într-o proporție mai mare din magazinele specializate, brutării, patiserii sau piețe. În schimb, mezelurile și carnea de pui sunt achiziționate aproape în mod egal din cele două formate de comerț - modern și tradițional. Ca și în cazul majorității produselor de larg consum, hypermarketul deține supremația între formatele comerțului modern atunci când vine vorba despre achiziționarea de alimente proaspete. Studiul are la bază informații obținute prin monitorizarea consumului casnic la nivelul întregului an 2013. Cercetarea este realizată pe un eșantion de 3.000 gospodării, reprezentativ la nivel național, prin scanarea codurilor de bare ale produselor de larg consum.