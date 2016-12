Alimentele salvează retailul românesc

Vânzările de produse alimentare din magazine vor propulsa, în acest an, piaţa de retail din România cu 5,8%, la 90,15 miliarde lei, potrivit datelor firmei de cercetare a pieţei Euromonitor International. Anul trecut, vânzările de produse alimentare şi non-alimentare au totalizat 85,2 miliarde de lei, valoare care ar urma să urce în 2010 cu 6,9%, la 96,4 miliarde de lei. Cu un total estimat la 105 miliarde de lei în 2011, piaţa va consemna o creştere de 8,9% faţă de 2010. Magazinele care comercializează produse alimentare şi non-alimentare domină piaţa de retail, aceste canale având o pondere de 97% în acest an, respectiv vânzări de 88,14 miliarde de lei. Analiştii Euromonitor anticipează pentru acest an vânzări prin intermediul magazinelor de 83,1 miliarde de lei, reprezentând un avans de 6% comparativ cu nivelul înregistrat în 2008. Proiecţiile firmei indică pentru acest an o creştere de 13%, la 54,7 miliarde lei, pe segmentul vânzărilor de alimente, băuturi şi tutun prin magazine, însoţită de un recul de 3,6%, la 33,4 miliarde lei, pe zona produselor nealimentare. Românii vor continua să cumpere în următorii doi ani mai multe alimente, băuturi şi tutun din magazine, segmentul urmând să ajungă în 2011 la o valoare de 66,6 miliarde lei. În 2010, afacerile cumulate ale retailerilor de produse cosmetice, îmbrăcăminte, încălţăminte, de produse pentru îngrijirea locuinţei, mobilă şi bunuri de folosinţă îndelungată vor creşte cu 1%, la 34 miliarde de lei, pentru a urca cu 6% în 2011, la 36,1 miliarde de lei. Pe segmentul de magazine de produse alimentare, cei mai importanţi jucători sunt Carrefour, cu o cotă de 9,1%, Rewe Group (lanţurile de magazine Penny, Billa şi Selgros) cu 5,7%, Louis Delhaize (Mega Image, Prodas, Cora) cu 5,4%, Metro (Metro Cash & Carry şi Real) cu 5,4% şi Schwatz Beteiligungs GmbH (Kaufland) cu 5%. Lider pe segmentul non-grocery este Praktiker, cu o cotă de 3,5%, urmat de Altex - 3,4%, Domo - 2,9%, Bresson Group (Bricostore) - 2,7% şi A&D Pharma (Sensiblu) - 2,2%. Avon deţine 21,2% din segmentul non-store retailing, mult peste următorul clasat, Amway, care are 7,6%.