Alimentele sănătoase, consumate în exces, duc la creșterea obezității

Indiferent ce mâncăm, important este să nu facem exces. Chiar dacă mâncăm alimente sănătoase, consumate în cantităţi mari, şi ele pot face rău. Specialiştii site-ului foodpsychology.cornell.edu atrag atenţia asupra faptului că alimentele considerate a fi sănătoase sunt considerate și mai puțin sățioase şi, prin urmare, consumatorii tind să mănânce mai mult, de teamă că nu-și vor satisface pe deplin foamea. Aceasta este concluzia unui studiu publicat în Journal of the Association for Consumer Research, care a demonstrat că alimentele sănătoase sunt adesea percepute ca fiind mai puțin hrănitoare.

Cercetători de la Universitatea din Texas au supus mai multe grupuri de studenți unor teste diferite și au descoperit că alimentele descrise ca fiind sănătoase sunt consumate în cantitate mai mare. Rezultatele sugerează că recenta proliferare a etichetării produselor alimentare sănătoase poate contribui, în mod ironic, la epidemia de obezitate mai degrabă decât să o reducă. În mod surprinzător, chiar și consumatorii care spun că nu sunt de acord cu ideea că alimentele sănătoase sunt mai puțin hrănitoare decât alimentele nesănătoase, sunt supuși totuși acelorași prejudecăți. Autorii consideră că cercetarea lor relevă necesitatea definirii unei strategii pentru a schimba obiceiurile de consum. Ei sugerează revizuirea modului în care sunt etichetate produsele alimentare considerate sănătoase prin evidențierea aspectului lor hrănitor, astfel încât consumatorii să poată folosi aceste informații pentru a evita supraalimentarea.