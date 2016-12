Alin Artimon a decis să renunţe din vară la FC Farul!

Surpriză la FC Farul Constanţa cu două zile înainte de startul returului. Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la sediul clubului, antrenorul principal Alin Artimon a anunţat că nu mai doreşte să continue la Constanţa după expirarea contractului, scadent în vara acestui an. Antrenorul timişorean este deranjat de modul în care a fost tratat la Constanţa, inclusiv de către anumite persoane din cadrul Centrului de copii şi juniori.

„Nu m-a interesat să am rezultate în partidele de verificare. Îmi era simplu să accept jucători în vârstă de 30-32 de ani care s-au autopropus şi să obţin rezultate până în vară, iar apoi să-mi văd de drum. Mi-am asumat riscul să lucrez cu jucători de 19-20 de ani, pentru ca Farul să aibă cu cine continua şi după ce plec eu. Pe această cale anunţ că este exclus să mai rămân din vară pentru modul în care am fost tratat în mare parte. Nu mă refer la Giani Nedelcu. El este cel pentru care am continuat aici. Este problema fariştilor ce proces se întrerupe de acum încolo. Eu voi duce contractul până la capăt dacă voi avea rezultate, pentru că este posibil să se întrerupă şi mai repede. Să ţină minte că oamenii pe care îi înjură ţin acest club în viaţă. Datorită mie Farul are nouă jucători noi. Să vină să discutăm bărbăteşte, nu să înjure pe site-uri. Nu asociez doi indivizi cu suporterii. Mă trezesc dimineaţa, deschid geamul şi antrenorii de la centru mă bârfesc. Şi sunt şi alte exemple. Nu mă simt confortabil la Constanţa. Îmi fac treaba pentru că sunt profesionist. Asta înghit de când am venit şi mi-a ajuns. În acest moment stau aici pentru că îl respect pe patron şi pentru că am adus pe cârca mea jucători care au nevoie de o adaptare. Nu regret însă că am venit la Farul”, a declarat Artimon.

OPTIMISM ÎNAINTEA RETURULUI. În privinţa returului, Alin Artimon a declarat că în acest moment FC Farul are un nucleu capabil să ducă greul ligii secunde. „În retur avem nevoie să creştem, să obţinem rezultate, să ieşim din această zonă a clasamentului. Nu mai avem scuza unei pregătiri în valuri. Au venit nouă jucători tineri şi sper ca acest lucru să se vadă cât mai puţin în prima etapă. Am dorit să curăţăm lotul care era stufos în unele zone şi ineficient în multe altele, să alcătuim un lot tânăr şi în acelaşi timp să nu pierdem valoarea. Lotul este unul cu o medie de 22 ani, are calitate, mai rămâne să demonstrăm acest lucru. Jucătorii, clubul, toată lumea are nevoie de rezultate. Există 14-15 jucători care pot duce greul ligii a doua şi au posibilităţi de progres. Mai vrem să luăm câţiva jucători. Rămâne să le dovedim că au greşit celor care ne-au înjurat în vacanţă”, a precizat antrenorul principal al Farului. Antrenorul secund Decebal Gheară a precizat că atmosfera în vestiar este bună: „Eu îi simt mult mai bine pe jucători, pentru că mai intru cu ei la antrenamente. Eu spun că suntem pe un drum bun, au învăţat multe din vară şi până acum şi trebuie să scăpăm de locul pe care suntem în clasament”.

RĂUŢĂ ARE ÎNCREDERE ÎN NOUL LOT. Revenit la echipa de suflet după o pauză de patru ani, antrenorul cu portarii Ion Răuţă este dezamăgit de actualele condiţii de la club, dar are încredere în potenţialul echipei. „Am lucrat 17 ani la Farul, iar în ultimii patru am fost plecat. Eram afară şi primeam informaţii că lucrurile nu sunt ok, dar nu credeam că pot fi cum sunt astăzi. Sunt impresionat de felul în care jucătorii lucrează în aceste condiţii. Sunt conectaţi mai bine decât acum patru ani când erau condiţii ce nu se pot compara de niciun fel cu cele de astăzi. Grupul este cuminte, interesat şi tânăr. Rămâne să vedem dacă şi noi am muncit bine. Cum credeţi că Farul este pe un drum bun când ştiţi ce condiţii avem? Dacă noi, colectivul tehnic, ne facem datoria, este de ajuns dacă nu se implică toată lumea? O performanţă nu o faci doar cu lucrurile tehnice sau numai cu patronul”, consideră Răuţă.

Tot ieri s-a decis şi locul de desfăşurare a meciului din prima etapă a returului, împotriva echipei Sportul Studenţesc Bucureşti. Acesta va avea loc pe terenul echipei Juventus Bucureşti, sâmbătă, de la ora 11.00.