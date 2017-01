Alina Bica, despre anchetele care o vizează: „Regret că mi-am retras demisia“

Alina Bica, fostul procuror şef al DIICOT, a declarat că după numirea în funcţie, când a fost informată că "i se vor întâmpla lucruri rele" a intenţionat să demisioneze, prezentându-şi demisia unui "înalt oficial" care i-ar fi spus că ar "genera o stare de instabilitate".

"Am avut multe nopţi în arest şi în penitenciar în care mi-am analizat ce se întâmpla şi de ce. Mi-am reproşat că mi-am retras demisia când am auzit că mi se vor întâmpla lucruri rele. La o lună după ce am fost numită a venit primul binevoitor care mi-a spus o poveste. La vremea respectivă aveam 41 de ani şi m-am gândit că viaţa mea trebuia să fie altfel. Am mers la un înalt oficial să îmi prezint demisia. Mi s-a explicat că demisia ar genera o stare de instabiitate şi că mă obligă funcţia la maturitate şi atâta timp cât nu fac lucruri, nu are ce să mi se întample", a declarat fostul procuror şef al DIICOT, Alina Bica, la Antena 3.

Astfel, în urma discuţiei cu înaltul oficial al cărui nume nu l-a precizat, Alina Bica şi-a retras demisia, susţine aceasta.

Fostul şef al DIICOT a declarat că a avut o relaţie tensionată cu procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, precizând că "era mai mult decât o tensiune evidentă".

"Am avut o diferenţă de abordare cu privire la o chestiune de politică publică, am reacţionat public, am contrazis-o public, s-a acutizat în timp", a spus Alina Bica.

De asemenea, aceasta a precizat că în perioada în care a activat la DIICOT i-a fost repartizat dosarul "Transgaz" în care ar apărea numele fratelui Laurei Codruţa Kovesi.

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost arestată preventiv în perioada 22 noiembrie 2014 - 21 aprilie 2015 şi în intervalul 02 septembrie - 22 octombrie, în două dosare diferite, fiind cercetată în mai multe cauze de corupţie instrumentate de procurorii DNA.