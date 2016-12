Alina Bica, fosta șefă DIICOT: Coldea m-a întrebat de dosarul Tender

Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, a declarat că adjunctul Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, s-a interesat la finalul lui 2013 de dosarul Coldea, atrăgându-i atenția că Ovidiu Tender este un pion important și arătându-i o notă despre cine este acest personaj.

"După ce am devenit șefa DIICOT, dosarul Tender nu a reprezentat o prioritate, la sfârșitul anului 213, începutul lui 2014, am avut o primă abordare legat de cum văd eu lucrurile în acest dosar din partea domnului Florian Coldea eram la dânsul în birou. M-a întrebat direct: care mai este evoluția și stadiul în acest dosar. L-am rugat să îmi permită să întreb pentru că nu a reprezentat o priortate. M-am întors la parchet, am întrebat șeful de serviciu, am discutat cu procurorul și după o săptămână sau două i-am spus că ne îndreptăm spre o grandioasă condamnare. Domnul Coldea m-a întrebat dacă nu am exagerat cu modul în care am prezentat povestea, că vinovăția ar putea să nu fie atât de mare. A spus << dată fiind lipsa ta de experiență felul în care mi s-au prezentat lucrurile nu crezi că lucrurile nu sunt chiar așa?>> Am spus că nu, că e un dosar în care cred. Atunci mi-a prezentat o lucrare clasificată, în care se prezenta o situație inedită în legătură cu acest personaj", a decarat Alina Bica, pe postul B1 TV.

Fosta șefă a DIICOT recunoaște că a discutat cu procurorul judiciar și a propus o măsură mai blândă în dosar.

"M-a întrebat cum văd lucurile, mi-a explicat că poate vina lui Tender nu era atât de mare, a doua oară am citit lucrarea respectivă și am întrebat ce pot să fac. A spus să fiți mai flexibilă, omul vrea să își dovedească nevinovăția și să îl lăsați să și-o dovedească. A spus că omul ăsta reprezintă niște lucruri și nu putem să îl scoatem din peisaj. La un moment dat s-a exprimat că așa cum nu înțeleg cum e cu interesul național în 2005, așa nu înțeleg nici acum și că nu să sfârșesc bine. (...)A urmat o discuție am plecat la birou, lucrurile erau tensionate, am chemat procurorul de judiciar și am întrebat dacă nu ne-am opune cu o pedeapsă cu suspendare, te deranjează? Ea a zis nu. În aceste condiții, să facem un referat să consemnăm situația că raportat la cât e de veche fapta, că prejudiciul e acoperit, îmi asum pe semnătură. Am făcut pe acest referat și l-am asumat cu semnătură. Am chemat și șefa de serviciu, l-am prezentat în condica de soluții, i-am dus o copie domnului Coldea. Era supărat, nu era ce și-au dorit. Eu am venit cu propunerea de suspendare. Coldea a spus că Tender e un pion important într-o situație geopolitică",a mai declarat Bica.

Aceasta recunoaște că a existat o presiune din partea lui Coldea.

"Am făcut lucrul acesta din convingere citind acea notă. A fost și o presiune din partea domnului Coldea. Mi-am asumat decizia. În timp ce Coldea îmi cerea să reanalizez situația domnului Tender, nu știu dacă el, dar la DNA pleca o informare că Bica vrea să-l favorizeze pe Tender. Eu am aflat de asta văzând dosarul".

Fosta şefă DIICOT, Alina Bica, a fost condamnată la patru ani de închisoare, decizia nefiind definitivă.