Alina Bica, înainte de începerea procesului: „Voi da declaraţii; sunt optimistă”

Fosta şefă a DIICOT, Alina Bica, a venit, astăzi, la instanţa supremă, unde se judecă primul termul în dosarul cunoscut sub numele de "Bica 1", după ce cazul a ieşit din faza de cameră preliminară, ea declarând că este optimistă şi că va da declaraţii în faţa judecătorilor. Alina Bica a venit însoţită de avocata sa şi a spus că este "optimistă". "Normal că voi da declaraţii”, a adăugat Alina Bica, în faţa jurnaliştilor, prezenţi la sediul instanţei supreme. Fostul procuror şef al DIICOT a fost eliberată din penitenciar marţi, ea precizând că s-a simţit 'bine" de când a fost plasată în arest la domiciliu. În dosarul "Bica 1", fosta şefă a structurii din Ministerul Public a fost trimisă în judecată, în 15 decembrie 2014, pentru că, în calitate de reprezentant al Ministerului Justiţiei în comisia ANRP, împreună cu membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, i-a aprobat omului de afaceri Gheorghe Stelian, în 2011, despăgubiri pentru un teren de 13 hectare supraevaluat cu peste 62 de milioane de euro. Alina Bica mai are un dosar pe rolul instanţei supreme, cunoscut sub numele de "Bica 2". Această cauză a fost disjunsă din prima, ea fiind acuzată că a luat mită un teren, în schimbul intervenţiilor pentru despăgubirile acordate lui Gheorghe Stelian, că l-ar fi ajutat pe Ovidiu Tender în dosarul în care este judecat, dar şi că ar fi comis infracţiunea de abuz în serviciu în cazul lui Videanu.