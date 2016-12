Alina Dumitru a cucerit argintul olimpic la judo

Judoka română Alina Dumitru a cucerit medalia de argint în limitele categoriei 48 kg, la Jocurile Olimpice de vară de la Londra, după ce a fost învinsă, sâmbătă, în finală, de brazilianca Sarah Menezes, care a câştigat după un yuko reuşit când rămăsese mai puţin de un minut din meci. Alina Dumitru, campioană olimpică la Beijing, în urmă cu patru ani, a pierdut de patru ori în acest an în faţa sportivei sud-americane! „Braţul meu a cedat de data asta, mi l-a forţat la început şi am simţit că s-a întâmplat ceva cu el. Aş fi vrut mai mult, să ies din nou campioană, mai ales că este a treizecea ediţie a Jocurilor Olimpice. Eu împlinesc anul acesta 30 de ani şi aş fi vrut să-i onorez cu încă o medalie de aur”, a declarat Alina Dumitru după finală, menţionând că este foarte posibil să se retragă din sport după Londra. Alina Dumitru mai are în palmares opt titluri europene şi unul olimpic, cucerit în 2008, la Beijing.

În optimi, Alina Dumitru, de opt ori campioană europeană, a câştigat prin descalificarea cubanezei Dayaris Mestre Alvarez, în sferturi a învins-o pe mongola Munkhbat Urantsetseg, iar în semifinale a trecut de japoneza Tomoko Fukumi, campioana mondială en titre.

Duminică, la 66 kg, Dan Fîşie a fost învins prin ippon, în turul secund, de francezul David Larose, fiind eliminat din competiţie. Tot duminică, Andreea Chiţu a debutat cu victorie în primul tur al categoriei 52 kg, cu Soraya Haddad (Algeria), apoi a fost învinsă de belgianca Ilse Heylen (Belgia), în ultima secundă a prelungirilor(!), şi nu a reuşit să intre în lupta pentru medalii. Din delegaţia României la judo mai fac parte Corina Căprioriu (57 kg), Daniel Brata (100 kg) şi Vlăduţ Simionescu (plus 100 kg).