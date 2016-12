Alina Eremia, vacanţă prelungită la munte

Pentru majoritatea vedetelor autohtone - şi nu numai -, începutul de an este o veritabilă perioadă de vacanţă. Este şi cazul solistei din LaLa Band, Alina Eremia, care cu greu s-a săturat de zilele de concediu la munte, pe care şi le-a prelungit. Alina Eremia a petrecut Crăciunul în familie, iar de Revelion a plecat la Sibiu, apoi s-a dus în Poiana Braşov.

„Am profitat de concertul din seara de Revelion din Sibiu şi am prelungit deplasarea cu câteva zile. Am avut alături prieteni dragi, alături de care am sărbătorit cum se cuvine trecerea dintre ani. M-am bucurat că am întâmpinat 2014 pe scenă, în faţa a 10.000 de oameni care s-au strâns în Piaţa Mare din Sibiu. Pe 2 ianuarie ar fi luat capăt escapada noastră, însă, cum niciunul dintre noi nu se grăbea să ajungă acasă, ne-am oprit câteva zile şi în Poiana Braşov, unde ne-am relaxat, am încercat să schiem pe zăpada destul de topită şi ne-am bucurat de vremea însorită şi aerul curat de munte“, a declarat Alina Eremia, care s-a întors abia ieri la Bucureşti.