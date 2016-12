Alina Gorghiu, la ora de demagogie

Co-președintele PNL Alina Gorghiu suferă de lipsă de modestie. Liderul liberal a afirmat joi seara, într-un interviu, că, dacă s-ar pune vreodată problema de începere a urmăririi penale pe numele său, va face un pas în lateral și şi-ar da demisia din PNL în secunda doi. ”Dar am să fac asta nu pentru că mă consider vinovată, ci pentru că presiunea pe care aş pune-o pe PNL ar fi nedreaptă faţă de partid”, a spus Gorghiu. Ea a vorbit în contextul în care liberalii i-au cerut lui Victor Ponta demisia din funcția de premier ca urmare a faptului că are un dosar penal pe numele său. Cu toate că promisiunea Alinei Gorghiu nu face nici cât o ceapă degerată, ar fi interesant să vedem, dacă vreodată ar apărea un dosar pe numele ei, cât de repede face ea un pas în spate, nu în lateral, așa cum a afirmat în interviu.